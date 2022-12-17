Стали известны наиболее выдающиеся деятели в области интеграции
16 декабря Министерство культуры и Фонд интеграции отметили наиболее выдающихся деятелей в области интеграции. Премий в области интеграции удостоились Елена Скульская, Марью Лауристин, OÜ Shiftworks, Эстонский национальный музей и создатели филиала Украинской школы Таллиннской Лиллекюлаской гимназии Ану Лууре и Наталья Мялицина.
Цель присуждения премий в области интеграции - выразить признание тем, кто внес свой вклад в распространение представленных в Эстонии культур, в создание контактов и развитие сотрудничества между людьми с различными родными языками, а также в поиск общего языка между различными общинами.
„Для нашего общества важно, чтобы живущие здесь люди были частью культурного пространства Эстонии, и чтобы между людьми разных национальностей были хорошие отношения. Агрессия России в Украине вскрыла многочисленные раны прошлого и за короткий промежуток времени Эстония приняла большое количество военных беженцев. Задача сферы интеграции - решать эти проблемы, поддерживать единство и сплочённость общества. Я рада, что сегодня мы можем выразить признательность именно тем людям и организациям, которые способствуют формированию чувства принадлежности и созданию более безопасной и культурно разнообразной Эстонии“, — сказала министр культуры Пирет Хартман.
Лауреаты премии были объявлены в четырех номинациях. Признанный лучшим в каждой номинации деятель интеграционной сферы получил премию в размере 1000 евро, в номинации „Достояние интеграции“, впервые представленной в этом году, были присуждены две премии.
Премия в номинации „Создатель диалога культур года“ была вручена компании Shiftworks OÜ во главе с Хелен Силдна за организацию фестиваля Таллинн-Нарва Music Week 2022 и устойчивое развитие фестиваля Station Narva. В течение последних пяти лет деятельность Shiftworks OÜ способствовала развитию более сплоченного общества в Нарве и Ида-Вирумаа: оживление культурной жизни, внесение разнообразия в творческую индустрию, улучшение жизненной среды и изменение имиджа региона, подчеркивая, что Нарва является эстонским городом и частью нашей страны и что ее восточная граница на замке.
В номинации „Вестник года“ премия в сфере интеграции была присуждена отделу по связям с общественностью Эстонского национального музея, по инициативе которого в сотрудничестве с Министерством социальных дел и Департаментом социальных дел родился проект по сбору историй о помощи украинским беженцам во время войны. Кроме того, Эстонский национальный музей круглый год представляет курсы для новых иммигрантов, военных беженцев и проживающих в Эстонии слабо интегрированных людей, участники которых получают первое представление об истории и культуре Эстонии.
Премия в номинации „Искра года“ досталась Ану Лууре и Наталье Мялициной за создание Украинской школы Таллиннской Лиллекюлаской гимназии. Созданная благодаря их мощному чувству миссии, решимости, настойчивости и упорству школа несет человеческую теплоту и предлагает основанное на потребностях обучение украинским детям — беженцам. Ану Лууре и Наталья Мялицина сумели дополнить свои профессиональные навыки новыми знаниями и, несмотря на нестандартные обстоятельства, создали в хорошем смысле особенную школу.
В новой номинации „Золотой фонд интеграции“ премии присуждались впервые, и в ней были объявлены два победителя.
Премия в номинации „Золотой фонд интеграции“ была присуждена Елене Скульской, которая много лет писала для русской аудитории об эстонской культуре и знакомила публику с русской культурой на эстонском языке. В качестве посредника между эстонской и русской культурой Скульская приняла участие почти в 100 передачах на ЭТВ и примерно в 50 - на радио. С 1997 года она сотрудничает с газетами, анализируя именно точки соприкосновения и области интеграции эстонской и русской культуры, она также опубликовала несколько книг по эстонско — русской культуре. Елена продолжает неутомимо работать в данном направлении.
Второй лауреат в номинации „Золотой фонд интеграции“ - Марью Лауристин, в научной и общественной деятельности которой большое значение имеет повышение осведомленности о культурном многообразии Эстонии и многолетняя работа по содействию интеграции. Она руководила происходящим в этой области более 30 лет, занимаясь научными исследованиями и воспитанием нового поколения и будучи связанной с темой интеграции с 1990-х годов. Марью Лауристин уделяет особое внимание теме интеграции в общем культурном и социально-политическом контексте, в целевых установках развития образовательной сферы, в научных исследованиях и в различных процессах формирования видения.
На конкурс интеграционных проектов 2021–2022 гг. поступило 23 заявки.