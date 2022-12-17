Стали известны наиболее выдающиеся деятели в области интеграции

Цель присуждения премий в области интеграции - выразить признание тем, кто внес свой вклад в распространение представленных в Эстонии культур, в создание контактов и развитие сотрудничества между людьми с различными родными языками, а также в поиск общего языка между различными общинами.

„Для нашего общества важно, чтобы живущие здесь люди были частью культурного пространства Эстонии, и чтобы между людьми разных национальностей были хорошие отношения. Агрессия России в Украине вскрыла многочисленные раны прошлого и за короткий промежуток времени Эстония приняла большое количество военных беженцев. Задача сферы интеграции - решать эти проблемы, поддерживать единство и сплочённость общества. Я рада, что сегодня мы можем выразить признательность именно тем людям и организациям, которые способствуют формированию чувства принадлежности и созданию более безопасной и культурно разнообразной Эстонии“, — сказала министр культуры Пирет Хартман.

Лауреаты премии были объявлены в четырех номинациях. Признанный лучшим в каждой номинации деятель интеграционной сферы получил премию в размере 1000 евро, в номинации „Достояние интеграции“, впервые представленной в этом году, были присуждены две премии.

Премия в номинации „Создатель диалога культур года“ была вручена компании Shiftworks OÜ во главе с Хелен Силдна за организацию фестиваля Таллинн-Нарва Music Week 2022 и устойчивое развитие фестиваля Station Narva. В течение последних пяти лет деятельность Shiftworks OÜ способствовала развитию более сплоченного общества в Нарве и Ида-Вирумаа: оживление культурной жизни, внесение разнообразия в творческую индустрию, улучшение жизненной среды и изменение имиджа региона, подчеркивая, что Нарва является эстонским городом и частью нашей страны и что ее восточная граница на замке.