На дорогах Эстонии снова трагедия: в ДТП погиб гражданин Литвы, три человека доставлены в больницу

По словам оперативного дежурного Ляэнеской префектуры Свена Янсона, автомобиль Ford, двигавшийся со стороны Икла, совершал обгон и столкнулся в ехавшим по встречной полосе Opel. В обоих автомобилях находились шесть человек, из которых трое были доставлены в больницу. В результате ДТП скончался управлявший Opel 53-летний гражданин Литвы.

Представитель полиции снова напомнил, что в зимних погодных условиях нужно быть крайне внимательным и двигаться со скоростью, соответствующей состоянию дороги и водительским навыкам. „В любом случае, на скользкой и заснеженной дороге следует избегать резких маневров и опасных обгонов“, - напомнил Янсон.

На участке дороги, где произошла авария, предельная разрешенная скорость составляет 90 км/ч, у обоих автомобилей были отвечающие требованиям покрышки.

Полиция выясняет все обстоятельства трагического ДТП.