Правда ли, что в центре Москвы показывали видео с анонсом концертов Аллы Пугачёвой на Донбассе?

Пугачёва вместе со своей семьёй покинула Россию вскоре после начала так называемой специальной военной операции, о чём СМИ сообщили в начале весны. 10 марта у себя в инстаграме артистка подтвердила отъезд, однако подчеркнула, что они не эмигрировали, а уехали на „каникулы, отпуск и лечение“. Через полгода, 27 августа, Аллу Борисовну заметили прогуливающейся в центре Москвы. Тогда на вопрос о том, чем она планирует заняться в России, певица ответила так: „Порядок наводить… В моей голове, в вашей голове“. Судя по всему, название тура „Порядок в головах“ отсылало именно к той фразе примадонны. Через месяц, 29 сентября, Пугачёву с детьми снова заметили , на сей раз покидающими РФ. В тот же день появились сообщения об анонсе её концертов.

В 2009 году Пугачёва сообщила, что в начале 2010 года закончит свою гастрольную концертную деятельность — сразу после тура, посвящённого её 60-летию. Через десять лет артистка провела сольный концерт в честь своего очередного юбилея. О других сольных концертных турах с тех пор официально не сообщалось, а новость о выступлениях в Донецке, Луганске и других городах Пугачёва никак не комментировала. Кроме того, издание msk1.ru обратилось к Елене Чупраковой, концертному директору певицы, чтобы та рассказала об афише тура „Порядок в головах“. „Алла Борисовна не даёт концертов 13 лет. Может быть, это мошенники? У неё нет концертного коллектива“, — сообщила Чупракова.

Если в фальшивости самого тура сомневаться не приходится, то что с видео? Показывали ли его на огромном экране на самом деле?

Как и в случае с поддельным роликом о поддержке Россией иранских футболистов на том же медиафасаде кинотеатра „Октябрь“, нам не удалось найти какое-либо свидетельство очевидцев или иное видео с другого ракурса, на которое попал бы анонс концертного тура. И это несмотря на заявления „Царьграда» («пользователи запечатлели на видео рекламный ролик“) и „Экспресс-газеты» («жители столицы внезапно стали свидетелями удивительного события“). Однако если это действительно был розыгрыш недоброжелателей Пугачёвой, то анонс и правда каким-то образом могли прокрутить на экране лишь один раз, чтобы потом выложить запись в Сеть. Кроме того, единственная запись начинается именно тогда, когда на медиафасаде уже показано имя Аллы Борисовны, то есть начало ролика обрезано. При этом в Сети всё равно встречаются сообщения, что видео показывали не раз. Так, например блогер Рустем Адагамов писал: „На световом панно кинотеатра „Октябрь“ на Новом Арбате крутят фейковую рекламу концертного тура Аллы Пугачёвой по городам Донбасса — так её троллят после антивоенных высказываний“.

В этот раз мы также считаем, что вирусное видео было отредактировано с помощью компьютерной программы, а на фасаде кинотеатра никакой афиши тура не было. Внимательно изучив ролик, мы нашли на нём несколько странностей. Так, на фонарях, стволах и верхушках деревьев, а также на нижней части панно видны тёмные полосы, расположенные на уровне периметра экрана. Ниже приводим скриншоты, где отмечены места расположения полос.

Фрагмент записи о концертах Пугачёвой на светлом фоне заканчивается на девятой секунде видео, после чего начинается реклама мюзикла „ПраймТайм» на красном фоне. В момент, когда белый фон затемняется, тёмные полосы пропадают и более не появляются. Поскольку изображение на медиафасаде выводится не через проектор, никаких полос на объектах перед экраном быть не должно.

Таким образом, мы делаем вывод, что вирусный ролик был смонтирован: поверх оригинальной рекламы, которую пускали на медиафасаде, кто-то не очень аккуратно наложил фейковую афишу концертных выступлений Аллы Пугачёвой.

Итог: Фейк