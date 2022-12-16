Правда ли, что в центре Москвы показывали видео с анонсом концертов Аллы Пугачёвой на Донбассе?
Пару месяцев назад СМИ сообщали, что на медиафасаде на Новом Арбате анонсировали „всероссийский“ концертный тур примадонны советской и российской эстрады. Выступления певицы якобы планировались в Донецке, Луганске, Херсоне, Мариуполе и Мелитополе. Мы проверили достоверность видеозаписи афиши.
В конце сентября 2022 года на медиафасаде кинотеатра „Октябрь“ якобы продемонстрировали ролик с анонсом „всероссийского“ концертного тура Аллы Борисовны Пугачёвой под названием „Порядок в головах“. На записи видно, что в левой части экрана размещено фото артистки, а затем справа показано расписание выступлений: 16 октября в Донецке, 18 октября в Мариуполе, 20 октября в Луганске, 22 октября в Херсоне, 25 октября в Мелитополе, а 27 октября в Москве.
Хотя на некоторых новостных ресурсах сюжет о появлении такого видео на Арбате и об анонсе концертов подавали серьёзно (например, тут, тут и тут), на большинстве сайтов указывали, что сам по себе анонс может быть фейком, шуткой, стёбом или троллингом от недоброжелателей певицы. Так, например, писали на сайтах Medialeaks, „Федерального агентства новостей», „Общественной службы новостей», телеканала „Царьград», „Экспресс-газеты», The Voice Mag, Sportkp.ru, TVcenter.ru и „Москвич Mag». Важно отметить, что даже в тех текстах, где анонс концертов не восприняли всерьёз, не выражено сомнение, что видео действительно демонстрировали в центре Москвы.
Сообщения о рекламе на кинотеатре разошлись по Telegram в каналах „ЧТД» (149 000 просмотров), „Дневники знаменитостей» (155 000), „ВПШ» (404 000), „Моя Москва» (83 000), „Типичный Донецк» (245 000), „Хуже и не скажешь» (51 000), „Неопра, блин!» (95 000) и др., по „ВКонтакте“ в пабликах „„Место встречи“ на НТВ | ФК | NonPro» (14 000), „Новости шоу-бизнеса» (63 000), „Интересное в Москве | Новости» (30 000) и др., а также по Twitter и YouTube.
Пугачёва вместе со своей семьёй покинула Россию вскоре после начала так называемой специальной военной операции, о чём СМИ сообщили в начале весны. 10 марта у себя в инстаграме артистка подтвердила отъезд, однако подчеркнула, что они не эмигрировали, а уехали на „каникулы, отпуск и лечение“. Через полгода, 27 августа, Аллу Борисовну заметили прогуливающейся в центре Москвы. Тогда на вопрос о том, чем она планирует заняться в России, певица ответила так: „Порядок наводить… В моей голове, в вашей голове“. Судя по всему, название тура „Порядок в головах“ отсылало именно к той фразе примадонны. Через месяц, 29 сентября, Пугачёву с детьми снова заметили, на сей раз покидающими РФ. В тот же день появились сообщения об анонсе её концертов.
В 2009 году Пугачёва сообщила, что в начале 2010 года закончит свою гастрольную концертную деятельность — сразу после тура, посвящённого её 60-летию. Через десять лет артистка провела сольный концерт в честь своего очередного юбилея. О других сольных концертных турах с тех пор официально не сообщалось, а новость о выступлениях в Донецке, Луганске и других городах Пугачёва никак не комментировала. Кроме того, издание msk1.ru обратилось к Елене Чупраковой, концертному директору певицы, чтобы та рассказала об афише тура „Порядок в головах“. „Алла Борисовна не даёт концертов 13 лет. Может быть, это мошенники? У неё нет концертного коллектива“, — сообщила Чупракова.
Если в фальшивости самого тура сомневаться не приходится, то что с видео? Показывали ли его на огромном экране на самом деле?
Как и в случае с поддельным роликом о поддержке Россией иранских футболистов на том же медиафасаде кинотеатра „Октябрь“, нам не удалось найти какое-либо свидетельство очевидцев или иное видео с другого ракурса, на которое попал бы анонс концертного тура. И это несмотря на заявления „Царьграда» («пользователи запечатлели на видео рекламный ролик“) и „Экспресс-газеты» («жители столицы внезапно стали свидетелями удивительного события“). Однако если это действительно был розыгрыш недоброжелателей Пугачёвой, то анонс и правда каким-то образом могли прокрутить на экране лишь один раз, чтобы потом выложить запись в Сеть. Кроме того, единственная запись начинается именно тогда, когда на медиафасаде уже показано имя Аллы Борисовны, то есть начало ролика обрезано. При этом в Сети всё равно встречаются сообщения, что видео показывали не раз. Так, например блогер Рустем Адагамов писал: „На световом панно кинотеатра „Октябрь“ на Новом Арбате крутят фейковую рекламу концертного тура Аллы Пугачёвой по городам Донбасса — так её троллят после антивоенных высказываний“.
В этот раз мы также считаем, что вирусное видео было отредактировано с помощью компьютерной программы, а на фасаде кинотеатра никакой афиши тура не было. Внимательно изучив ролик, мы нашли на нём несколько странностей. Так, на фонарях, стволах и верхушках деревьев, а также на нижней части панно видны тёмные полосы, расположенные на уровне периметра экрана. Ниже приводим скриншоты, где отмечены места расположения полос.
Фрагмент записи о концертах Пугачёвой на светлом фоне заканчивается на девятой секунде видео, после чего начинается реклама мюзикла „ПраймТайм» на красном фоне. В момент, когда белый фон затемняется, тёмные полосы пропадают и более не появляются. Поскольку изображение на медиафасаде выводится не через проектор, никаких полос на объектах перед экраном быть не должно.
Таким образом, мы делаем вывод, что вирусный ролик был смонтирован: поверх оригинальной рекламы, которую пускали на медиафасаде, кто-то не очень аккуратно наложил фейковую афишу концертных выступлений Аллы Пугачёвой.
Итог: Фейк