Проблемам нет конца, признает Владимир Свет. Для уборки столичных улиц не хватает техники и людей

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет идет по городу и недоволен тем, что видит перед собой — большая часть улиц еще засыпана снегом, а уборка снега, мягко говоря, неадекватная. „Мало техники, мало людей и, конечно, парковка, парковка и еще раз парковка“, — жалуется он.