16.12.2022, 19:59
Проблемам нет конца, признает Владимир Свет. Для уборки столичных улиц не хватает техники и людей
Город штрафует уборщиков, но это мало помогает
ФОТО: | Delfi Meedia
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет идет по городу и недоволен тем, что видит перед собой — большая часть улиц еще засыпана снегом, а уборка снега, мягко говоря, неадекватная. „Мало техники, мало людей и, конечно, парковка, парковка и еще раз парковка“, — жалуется он.
По словам Света, ответственного за уборку снега в Таллинне, сложно дать общую оценку уборке снега за последние недели, потому что на каждой улице ситуация различается. Однако он говорит, что самые сложные территории - внутриквартальные дороги.