МНЕНИЕ | Обучения на эстонском языке мало. Русскоязычной молодежи нужен контакт с носителями языка

Ученые из сферы образовательных и социальных наук годами подчеркивают, что проблема русскоязычных школ не в отсутствии стопроцентного обучения на эстонском, а в процессе развития русскоязычной молодежи в отделенности от своих эстоноязычных сверстников.

Можно спрогнозировать, что через 10 лет абитуриенты школ Ласнамяэ и Ида-Вирумаа будут сдавать экзамен по эстонскому лучше, однако их понятие об использовании живого языка вне класса, эстонской культуре и обществе останутся неполными. Переход на эстоноязычное образование в нынешнем виде не решает проблему сегрегации общества по признаку родного языка.

Профессор Тартуского университета Тийт Таммару и другие гуманитарные географы Эстонии находят, что наше общество является сегрегированным, так как место школы для детей определяется по прописке. Русскоязычная молодежь идет в ближайшую к дому школу, а в итоге сегрегация добирается и до рынка труда. Исходя из этого доход русскоязычного населения примерно на 15% ниже. Порочный круг замыкается, когда русскоязычные люди вынуждены покупать недвижимость в более дешевых районах с панельной застройкой. Их дети отправляются вновь в школу около дома, и история повторяется из поколения в поколение.

Единого информационного пространства в таком виде, естественно, не образуется. Более высокий уровень знания государственного языка может решить эту проблему только гипотетически.

Отдельная тема для разговора – это вопрос нехватки учителей. Министерство образования подготовило план действий по осуществлению перехода на ближайшие 10 лет. В этот план входят дополнительных многомиллионные инвестиции и разносторонний подход. После принятия закона настоящая работа только начинается. От парламентских выборов в марте зависит дальнейший успех или провал перехода. Цель следующего созыва Рийгикогу в первую очередь – это обеспечить рост зарплат для работников сферы образования, увеличить университетский заказ учителей и опорных специалистов, и всесторонняя поддержка школ, осуществляющих переход.