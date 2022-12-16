МНЕНИЕ | Обучения на эстонском языке мало. Русскоязычной молодежи нужен контакт с носителями языка(8)
Закон о переходе на эстоноязычное образование принят. Русскоязычная молодежь останется отделенной от своих эстонских сверстников. В начале недели народные избранники сделали пол шага в правильном направлении. Однако, учителя и учебные материалы не предоставят русскоязычной молодежи эстоноязычное общественное пространство и среду общения, пишет Алексей Яшин в своей колонке для RusDelfi.
Ученые из сферы образовательных и социальных наук годами подчеркивают, что проблема русскоязычных школ не в отсутствии стопроцентного обучения на эстонском, а в процессе развития русскоязычной молодежи в отделенности от своих эстоноязычных сверстников.
Можно спрогнозировать, что через 10 лет абитуриенты школ Ласнамяэ и Ида-Вирумаа будут сдавать экзамен по эстонскому лучше, однако их понятие об использовании живого языка вне класса, эстонской культуре и обществе останутся неполными. Переход на эстоноязычное образование в нынешнем виде не решает проблему сегрегации общества по признаку родного языка.
Профессор Тартуского университета Тийт Таммару и другие гуманитарные географы Эстонии находят, что наше общество является сегрегированным, так как место школы для детей определяется по прописке. Русскоязычная молодежь идет в ближайшую к дому школу, а в итоге сегрегация добирается и до рынка труда. Исходя из этого доход русскоязычного населения примерно на 15% ниже. Порочный круг замыкается, когда русскоязычные люди вынуждены покупать недвижимость в более дешевых районах с панельной застройкой. Их дети отправляются вновь в школу около дома, и история повторяется из поколения в поколение.
Единого информационного пространства в таком виде, естественно, не образуется. Более высокий уровень знания государственного языка может решить эту проблему только гипотетически.
Отдельная тема для разговора – это вопрос нехватки учителей. Министерство образования подготовило план действий по осуществлению перехода на ближайшие 10 лет. В этот план входят дополнительных многомиллионные инвестиции и разносторонний подход. После принятия закона настоящая работа только начинается. От парламентских выборов в марте зависит дальнейший успех или провал перехода. Цель следующего созыва Рийгикогу в первую очередь – это обеспечить рост зарплат для работников сферы образования, увеличить университетский заказ учителей и опорных специалистов, и всесторонняя поддержка школ, осуществляющих переход.
Пол шага в правильном направлении было сделано, однако сага русскоязычной школы продолжается. В дальнейшем политика образования в этом вопросе стоит по большому счету перед двумя выборами. Можно продолжить примитивную работу на уровне лозунгов и гордится тем, что русскоязычные дети впредь учатся по эстонскому учебнику. Или же прислушаться к мнению научных сотрудников из института педагогических наук Тартуского университета, которые видят в нынешней ситуации отделенных русскоязычных школ одну из причин сегрегации общества.
По их мнению, эту проблему можно решить с помощью создания системы образования, в которой дети с разным родным языком и культурной принадлежностью учатся в одной школе, учеба проходит в основном на эстонском, где поддерживается развитие государственного идентитета и чувство единства. Но в то же время, одна из целей такой школы – это поддержка развития родного языка и культурной самобытности учеников.
В самоуправлениях, где вместе учиться не получится по демографическим причинам, следует организовать контакт между молодежью с разным родным языком при помощи последовательных проектов и школьных поездок.
Парламент сделал на этой неделе шаг в правильном направлении, но настоящая работа только начинается. Нельзя соглашаться с половинчатым решением, а через 10 лет удивляться, что в нашем обществе все еще нет единства и общего инфополя. Самая большая смелость со стороны эстонцев на данный момент – это принять русскоязычных людей в свое культурное пространство и сделать все словом и делом, чтобы поддержать их на этом пути.