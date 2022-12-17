Громкий скандал на чемпионате мира. Спортсменки из Германии пожаловались на интимную съемку их старта

Организаторы решили, что новые технологии позволят сделать более привлекательную картинку для зрителей на стадионе и тех, кто наблюдал за соревнованиями у экранов телевизоров. Для этого они поместили в стартовые колодки бегунов небольшие камеры. Они должны были показывать легкоатлетов за считанные секунды до старта, чтобы люди могли увидеть их эмоции. Вот только немного не подумали о ракурсах.

Получалось так, что зрители видели во время старта довольно интимные планы атлетов, когда те вставали в колодки. Первыми тревогу забили девушки из сборной Германии — Джина Люкенкемпер и Татьяна Пинто. Спринтерши были не в восторге от того, что все видят их пятые точки, и не только.

„Принимала ли женщина участие в разработке такого плана? Я так не думаю. Не думаю, что эти камеры так уж хороши. У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки“, — заявила Люкенкемпер.

Легкоатлетическая федерация Германии после жалоб спортсменок обратилась к международной (тогда она еще называлась IAAF). Вопрос решили быстро. После общения с немцами организаторы чемпионата мира больше не показывали крупные планы спортсменов на старте, а также удаляли видео в конце каждого соревновательного дня.

Источник - Sport24

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