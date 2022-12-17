Новости Эстонии
17.12.2022, 10:10

МНЕНИЕ |Тынис Пальтс: вместо уборки снега семья Кылвартов борется с „эстонскостью“

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Тынис Пальтс
бывший мэр Таллинна (Isamaa)
Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт
Михаил Кылварт и Анастасия Коваленко-Кылварт
ФОТО: Priit Simson / Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Мы можем говорит, что у нас исключительная ситуация с количеством выпавшего снега и т.д., но мы не можем утверждать, что справились со снежными завалами. Мэр Михаил Кылварт несет общую ответственность за качество работы своей команды, пишет Тынис Пальтс (Isamaa).

Когда Isamaa говорит о лишении граждан России права голоса, переходе на эстоноязычное образование или снятии со зданий пятиугольных звезд, наша представительная столичная семья вдруг становится настолько партийнолинейной, насколько это возможно, чтобы не получить славу агентов влияния Кремля. Выражение „коммунальная сфера“ исчезает, как прошлогодний снег.

Мэр Михаил Кылварт в эфире ETV рассказывает о том, насколько плох стремительный переход на эстоноязычное образование, а первая леди Таллинна борется за сохранение символов советской власти в Рийгикогу. Невольно возникает параллель c похожими героями в соседней стране.

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