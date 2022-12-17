МНЕНИЕ |Тынис Пальтс: вместо уборки снега семья Кылвартов борется с „эстонскостью“

Мы можем говорит, что у нас исключительная ситуация с количеством выпавшего снега и т.д., но мы не можем утверждать, что справились со снежными завалами. Мэр Михаил Кылварт несет общую ответственность за качество работы своей команды, пишет Тынис Пальтс (Isamaa).