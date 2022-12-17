17.12.2022, 10:10
МНЕНИЕ |Тынис Пальтс: вместо уборки снега семья Кылвартов борется с „эстонскостью“(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
Мы можем говорит, что у нас исключительная ситуация с количеством выпавшего снега и т.д., но мы не можем утверждать, что справились со снежными завалами. Мэр Михаил Кылварт несет общую ответственность за качество работы своей команды, пишет Тынис Пальтс (Isamaa).
Когда Isamaa говорит о лишении граждан России права голоса, переходе на эстоноязычное образование или снятии со зданий пятиугольных звезд, наша представительная столичная семья вдруг становится настолько партийнолинейной, насколько это возможно, чтобы не получить славу агентов влияния Кремля. Выражение „коммунальная сфера“ исчезает, как прошлогодний снег.