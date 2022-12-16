ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (296-й день) | В Украине объявлен режим ЧС

Эффективность украинской системы противовоздушной обороны в декабре возросла до 80%, заявил в беседе с британской газетой The Guardian министр обороны Украины Алексей Резников. В качестве примера он напомнил, что во время массированного удара 5 декабря были сбиты 60 из 70 ракет, выпущенных Россией по украинской территории. Такая результативность объясняется тем, что Украина применила системы ПВО, переданные ей союзниками, в сочетании с системами советских времен и перепрофилированными мобильными пулеметами, сказал Резников.

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму, в которой учтены условия, сложившиеся с началом российского вторжения в Украину. В поддержку документа, озаглавленного „Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина“, проголосовали 82 государства, 14 были против и 80 воздержались, передает собственный корреспондент агентства „Укринформ“ в Нью-Йорке. Помимо положений о правах человека на аннексированном полуострове, содержавшихся в резолюциях за предыдущие годы, новая резолюция осуждает использование Россией Крыма в целях как агрессии против Украины, так и попытки аннексии Херсонской и Запорожской областей.

Российские войска в Донбассе продолжают жестокие атаки, уничтожая каждый населенный пункт, заявил президент Украины Владимир Зеленский. „Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для любой обороны“, - сказал Зеленский в очередном вечернем видеообращении к согражданам.

Министерство обороны США анонсировало расширение программы подготовки украинских военнослужащих американскими инструкторами. Солдаты и офицеры ВСУ будут не только учиться обращению со специальным вооружением, которое США уже предоставляют украинской стороне, но и участвовать в совместных тактических учениях, сообщил журналистам представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

Особенностью нынешней ракетной атаки по Украине в Воздушных силах страны считают то, что пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялся не только с направления Каспийского моря, но и из района Энгельса Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. По данным украинского командования, пуски крылатых ракет морского базирования осуществлялись с фрегата „Адмирал Макаров“ из акватории Черного моря. „Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П - из самолетов тактической авиации оккупантов, вероятно Су-35, - говорится в сообщении. - Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К - носителя ракет „Кинжал“. Кроме того, по прифронтовым городам было совершено около 27 пусков зенитными ракетами из ЗРК С-300, отмечают в Воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет , из них 72 крылатых (Х-101, „Калибр“, Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П), сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Украины уничтожено 60 вражеских ракет.

Киев выдержал одну из крупнейших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения, заявляют в городской военной администрации города. „В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37!“ - указывается в сообщении.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате очередной волны массированных российских обстрелов повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Он предупредил, что возможно падение объемов производства электроэнергии, будут происходить аварийные отключения света.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об огромных инфраструктурных разрушениях, прежде всего это касается энергетической системы. В результате российского ракетного удара обесточена вся Харьковская область, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Днепропетровская область полностью лишена электроснабжения, сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко. „Утренние удары россиян добавили новых проблем нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать, - указал он. - Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений. Область была полностью обесточена“.

„Укрэнерго“ объявило чрезвычайную ситуацию для участников рынка электроэнергии после того, как в результате ракетных обстрелов произошла потеря более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы. Об этом сообщила пресс-служба НЭК „Укрэнерго“, указав, что этот режим введен в соответствии с требованиями „Правил рынка электроэнергии“ только для участников рынка электроэнергии и касается только рыночных операций. „По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9 целенаправленная террористическая ракетная атака России на энергосистему Украины. Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным, - говорится в сообщении. - Учитывая то, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения“.