ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (296-й день) | В Украине объявлен режим ЧС
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Министерство обороны США анонсировало расширение программы подготовки украинских военнослужащих американскими инструкторами. Солдаты и офицеры ВСУ будут не только учиться обращению со специальным вооружением, которое США уже предоставляют украинской стороне, но и участвовать в совместных тактических учениях, сообщил журналистам представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.
Российские войска в Донбассе продолжают жестокие атаки, уничтожая каждый населенный пункт, заявил президент Украины Владимир Зеленский. „Они не могут одолеть нашу армию, а потому физически уничтожают каждый город и село, чтобы не было никаких зданий, которые можно использовать для любой обороны“, - сказал Зеленский в очередном вечернем видеообращении к согражданам.
Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по Крыму, в которой учтены условия, сложившиеся с началом российского вторжения в Украину. В поддержку документа, озаглавленного „Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина“, проголосовали 82 государства, 14 были против и 80 воздержались, передает собственный корреспондент агентства „Укринформ“ в Нью-Йорке. Помимо положений о правах человека на аннексированном полуострове, содержавшихся в резолюциях за предыдущие годы, новая резолюция осуждает использование Россией Крыма в целях как агрессии против Украины, так и попытки аннексии Херсонской и Запорожской областей.
Эффективность украинской системы противовоздушной обороны в декабре возросла до 80%, заявил в беседе с британской газетой The Guardian министр обороны Украины Алексей Резников. В качестве примера он напомнил, что во время массированного удара 5 декабря были сбиты 60 из 70 ракет, выпущенных Россией по украинской территории. Такая результативность объясняется тем, что Украина применила системы ПВО, переданные ей союзниками, в сочетании с системами советских времен и перепрофилированными мобильными пулеметами, сказал Резников.
Новый массированный ракетный удар по Украине
Обстрелу подверглись Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская и Полтавская области. Взрывы прозвучали в Голосеевском, Деснянском и Днепровском районах Киева.
В результате утреннего обстрела Херсона загорелись нескольких квартир в многоэтажном доме. В одной из квартир было обнаружено тело погибшего, сообщает офис Генерального прокурора Украины.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате очередной волны массированных российских обстрелов повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Он предупредил, что возможно падение объемов производства электроэнергии, будут происходить аварийные отключения света.
Из-за российских ударов по объектам энергетики в Украине обесточен ряд участков железной дороги.
Киев выдержал одну из крупнейших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения, заявляют в городской военной администрации города. „В воздушном пространстве столицы было зафиксировано около 40 ракет. Из них силами ПВО было уничтожено 37!“ - указывается в сообщении.
По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей российские войска выпустили по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, „Калибр“, Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х-59/Х-31П), сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных сил и ПВО Сухопутных войск Украины уничтожено 60 вражеских ракет.
Особенностью нынешней ракетной атаки по Украине в Воздушных силах страны считают то, что пуск крылатых ракет Х-101/Х-555 осуществлялся не только с направления Каспийского моря, но и из района Энгельса Саратовской области, где базируются стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. По данным украинского командования, пуски крылатых ракет морского базирования осуществлялись с фрегата „Адмирал Макаров“ из акватории Черного моря. „Несколько пусков крылатых ракет Х-22 осуществлено из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над акваторией Азовского моря и четыре пуска управляемых авиационных ракет Х-59 и Х-31П - из самолетов тактической авиации оккупантов, вероятно Су-35, - говорится в сообщении. - Во время массированного обстрела в небе Беларуси наблюдался полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения Ил-76 А-50У и патрулирование истребителя МиГ-31К - носителя ракет „Кинжал“. Кроме того, по прифронтовым городам было совершено около 27 пусков зенитными ракетами из ЗРК С-300, отмечают в Воздушных силах ВСУ.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об огромных инфраструктурных разрушениях, прежде всего это касается энергетической системы. В результате российского ракетного удара обесточена вся Харьковская область, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Днепропетровская область полностью лишена электроснабжения, сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко. „Утренние удары россиян добавили новых проблем нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать, - указал он. - Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений. Область была полностью обесточена“.
„Укрэнерго“ объявило чрезвычайную ситуацию для участников рынка электроэнергии после того, как в результате ракетных обстрелов произошла потеря более 50 процентов потребления Объединенной энергетической системы. Об этом сообщила пресс-служба НЭК „Укрэнерго“, указав, что этот режим введен в соответствии с требованиями „Правил рынка электроэнергии“ только для участников рынка электроэнергии и касается только рыночных операций. „По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9 целенаправленная террористическая ракетная атака России на энергосистему Украины. Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным, - говорится в сообщении. - Учитывая то, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения“.
Минобороны Великобритании склоняется к тому, что Россия „возвращается к позиционной войне, от которой в последние десятилетия в значительной степени отказалось большинство современных западных армий“. Такой вывод делается, в частности, на основании того, что в последние недели российские войска прилагали значительные усилия для строительства вдоль линии фронта больших оборонительных позиций. „Российские сооружения следуют традиционным военным планам по созданию окопов, которые в значительной степени не изменились со времен Второй мировой войны. Такие сооружения, вероятно, уязвимы для современных высокоточных ударов“, - пишет британское оборонное ведомство в своей традиционной сводке, составляемой на основании разведданных. В ней также указывается, что, по всей видимости, особое внимание уделяется области севернее города Сватово.
Под новые санкции Евросоюза подпадут 168 российских компаний, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом, сообщил замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Таким образом, количество юридических лиц в санкционном списке достигнет 410. По словам Домбровскиса, в рамках 9-го пакета санкций в отношении России ЕС также запретит инвестиции в энергетическую и горнодобывающую промышленность России, а также в сектор бизнес-услуг, в частности рекламы, исследования рынка и опроса общественного мнения.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом по странам НАТО, заявив, что вооруженные силы и любые объекты в странах, которые официально находятся в состоянии войны с Россией или являются союзниками противника, являются законными целями для нападения. Об этом он написал в своем канале Telegram: „Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что всё иначе…“. К законным целям атак Медведев причислил, помимо политического руководства и вооруженных сил противника и их техники, объекты военной и гражданской инфраструктуры, такие как мосты и энергоснабжение.
США намерены расширить обучение украинских военных в Германии. Новая программа должна стартовать в начале года, в ходе нее будут обучаться „примерно 500 украинских солдат в месяц“, заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. По ее словам, в рамках новой программы, которая будет проводиться в Германии, предполагается более сложная подготовка; среди прочего, украинские солдаты будут обучаться как можно лучшему взаимодействию пехоты и артиллерии в ходе совместных маневров.
Входящая в структуру Всемирного банка Международная финансовая корпорация (МФК, IFC) намерена оказать украинскому бизнесу финансовую помощь в размере 2 миллиардов долларов США (1,88 миллиарда евро). Первоначально упор будет делаться на восстановлении и поддержании критически важной инфраструктуры - к примеру, через финансирование агропромышленных предприятий и импорт топлива. Частный сектор Украины продемонстрировал „беспрецедентную устойчивость“ перед лицом войны, но его необходимо поддерживать и развивать, заявил директор IFC Махтар Диоп: „Предоставление капитала в это особенное время необходимо для поддержания работы предприятий и жизненно важных служб, а также для своевременной подготовки к предстоящим масштабным работам по восстановлению“.
Харьковская и Днепропетровская области полностью обесточены
Днепропетровская область полностью лишена электроснабжения, сообщил председатель областной военной администрации Валентин Резниченко. „Утренние удары россиян добавили новых проблем нашей энергосистеме. Энергетики делают все возможное, чтобы ее стабилизировать, - указал он. - Аварийно-восстановительные работы могут занять больше времени, чем раньше. Слишком много повреждений. Область была полностью обесточена“.
По словам Резниченко, восстановленной мощности в сети хватает для минимального заживления критической инфраструктуры, поэтому в первую очередь к питанию подключаются больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные. Во время сегодняшней ракетной атаки над Днепропетровщиной были сбиты 10 вражеских ракет. В разных районах области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, имеются серьезные разрушения, в Никопольском и Криворожском районах ранены трое работников электроподстанций.
В результате российского ракетного удара обесточена вся Харьковская область, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, без электричества остались 1,279 млн абонентов в 1600 населенных пунктах. Синегубов отметил, что по Харьковщине было выпущено 10 ракет комплекса С-300, две крылатые ракеты сбили силы ПВО.
Швейцария присоединилась к „потолку“ цен на нефть из РФ
Швейцария присоединилась к мерам по ограничению цен на российскую нефть. В заявлении пресс-службы правительства страны указывается, что принятые Швейцарией меры совпадают с теми, которые были 3 декабря приняты Евросоюзом.
Кроме того, Швейцария ввела санкции против двух граждан Ирана и двух иранских компаний, в отношении которых были введены санкции ЕС за их роль в разработке беспилотников и их поставке России.
Приветствуя новый пакет санкций ЕС против России, в Киеве выразили удивление смягчением санкционного режима в отношении шести олигархов. „Мы приветствуем новый пакет санкций Европейского Союза, но удивлены решением поддаться давлению РФ и предоставить частичные послабления шести российским олигархам“, - написал в Twitter глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, „именно Путин и его друзья вынуждают мир голодать, и именно они получают финансовую выгоду от этого решения“.
Украинские власти огласили последние данные по числу жертв российских обстрелов накануне, 15 декабря. Так, по словам замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, который ссылается на информацию областных военных администраций, в течение четверга погибли 14 мирных жителей, еще 30 получили ранения. Всего приводятся сведения по пяти областям: Донецкой (7 погибших и 7 раненых), Днепропетровской (3 и 10), Херсонской (3 и 9), Харьковской (1 погибший) и Киевской область (4 раненых).
Под Мелитополем и в Бердянске оккупационные власти вводят круглосуточный комендантский час, передает „Риа-Мелитополь“. По сведениям издания, официально никаких объяснений не представлено: „А неофициально людям говорят, что это связано с усилением мер по борьбе с диверсантами и террористами“.