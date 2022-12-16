Евросоюз принял девятый пакет санкций против России

В санкционный список, связанный с военно-промышленным комплексом России, внесены еще 168 субъектов, таким образом их уже 410. Во избежание обхода штрафных мер в список также включены некоторые подконтрольные России организации, базирующиеся в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе.

Запрещается поставлять России „основные химические вещества“, нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационное оборудование, электронику и IT-компоненты, „которые могут быть использованы российской военной машиной“, сказано в сообщении Совета ЕС, к примеру портативные компьютеры и вычислительные компоненты, фотоаппараты и объективы. В сообщении Еврокомиссии в пример приводятся такие товары, как маскировочное снаряжение, химическое и биологическое оборудование, средства подавления беспорядков и электронные компоненты, уже обнаруженные в российских военных системах на поле боя.

Кроме того, Евросоюз расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Он будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты и даже на игрушечные и любительские дроны. Это означает, что отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и в любую третью страну, которая могла бы поставлять ей дроны.

ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов в список организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет.

Под санкции попадают новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор за исключением горнодобывающей деятельности, связанной с удобрениями и „критическим сырьем“.

Госканалы РФ попали под санкции