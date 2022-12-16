Евросоюз принял девятый пакет санкций против России(24)
Европейский Союз в пятницу, 16 декабря, ввел ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать совершенствованию оборонного сектора Российской Федерации, передает DW.
В санкционный список, связанный с военно-промышленным комплексом России, внесены еще 168 субъектов, таким образом их уже 410. Во избежание обхода штрафных мер в список также включены некоторые подконтрольные России организации, базирующиеся в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе.
Запрещается поставлять России „основные химические вещества“, нервно-паралитические вещества, приборы ночного видения и радионавигационное оборудование, электронику и IT-компоненты, „которые могут быть использованы российской военной машиной“, сказано в сообщении Совета ЕС, к примеру портативные компьютеры и вычислительные компоненты, фотоаппараты и объективы. В сообщении Еврокомиссии в пример приводятся такие товары, как маскировочное снаряжение, химическое и биологическое оборудование, средства подавления беспорядков и электронные компоненты, уже обнаруженные в российских военных системах на поле боя.
Кроме того, Евросоюз расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиацией и космической отраслью, включив в него авиационные двигатели и их детали. Он будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты и даже на игрушечные и любительские дроны. Это означает, что отныне будет действовать запрет на прямой экспорт двигателей для дронов в Россию и в любую третью страну, которая могла бы поставлять ей дроны.
ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов в список организаций, на операции с которыми распространяется полный запрет.
Под санкции попадают новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор за исключением горнодобывающей деятельности, связанной с удобрениями и „критическим сырьем“.
Госканалы РФ попали под санкции
Совет ЕС приостанавливает действие лицензий на вещание НТВ/НТВ „Мир“, Россия-1, РЕН ТВ и Первого канала. „Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются последним для своих непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают российскую агрессию и подрывают поддержку Украины“, - говорится в заявлении совета. При этом данным СМИ и их сотрудникам не запрещено осуществлять другую деятельность в Евросоюзе, например проводить исследования и интервью.
Запрещается оказание России услуг в сфере маркетинга и рекламы, а также услуг по тестированию продукции и технической инспекции.
Гражданам стран ЕС будет запрещено занимать любые должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций и органов, находящихся в России.
В санкционном списке почти 200 новых лиц
Евросоюз добавил в санкционный список почти 200 физических и юридических лиц. Среди них - Вооруженные силы РФ, отдельные офицеры и предприятия оборонно-промышленного комплекса, депутаты Государственной думы и Совета Федерации, министры, пророссийские „власти“ на оккупированных территориях Украины и пять политических партий. Санкции вводятся в отношении ключевых фигур, причастных к преднамеренным ракетным ударам России по мирным жителям, к вывозу украинских детей в Россию и к краже украинской сельскохозяйственной продукции.
Новые санкции ЕС призваны „нанести серьезный удар по российской экономике и по ее способности продолжать агрессию“ против Украины, заявили в Брюсселе.