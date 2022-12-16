Катри Райк: часть жителей Нарвы может лишиться работы из-за закрытия погранпункта

„Это серьезный вызов, я думаю, для сотен людей. Они потеряют свою работу, свой доход. Я имею в виду водителей грузовых автомобилей и людей, которые занимаются логистикой. Мы знаем, что влияние будет заметно через какое-то время“, - сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Что касается муниципального предприятия Transservis N, занимающегося регулированием транспортной очереди на границе, то, по словам Райк, необходимо обсудить ситуацию в ближайшее время как с советом предприятия, так и с заказчиком этой услуги - Министерством внутренних дел.

Не исключено, что деятельность предприятия может быть прекращена, подчеркнула мэр Нарвы.