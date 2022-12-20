Как обычная сделка о продаже автомобиля обернулась репутационными потерями для фирмы

„Судя по информации от менеджеров, данное транспортное средство находится в обалденном состоянии и мне его нужно брать не глядя“, – так начинает свой рассказ обманутый покупатель. Александр попросил товарищей приобрести в Таллинне Mitsubishi Pajero 2008 года. Когда машину доставили владельцу в Нарву, выяснилось, что ее состояние не то, что не отвечает критериям „обалденного“, но даже является потенциально опасным. В видеоролике, выложенном в инстаграме, Александр перечисляет все дефекты автомобиля. „Не работает турбина, подтекает масло, неисправность в рулевой рейке, не работает датчик уровня топлива, в выхлопной системе дырка, тормозная система в плачевном состоянии“, – негодует новый владелец машины. Всего список включает 16 пунктов. Согласно его калькуляции, ремонт всех поломок обойдется в стоимость самого автомобиля.