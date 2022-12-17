Выборы Рийгикогу: Центристская партия утвердила избирательный список в округе Ида-Вирумаа

„Уверен, что в Ида-Вирумаа центристы идут на парламентские выборы с сильным списком. Наши кандидаты хорошо разбираются в происходящем в местных самоуправлениях региона и способны внести значительный вклад в развитие Ида-Вирумаа. Мы уже начали избирательную кампанию, на первых встречах с избирателями мы получили обратную связь от людей относительно того, что необходимо изменить и учтем их пожелания при составлении предвыборной платформы. В условиях нынешнего энергетического кризиса нельзя забывать о том, что Ида-Вирумаа является энергетическим тылом Эстонии. Мы можем говорить о зеленом переходе, однако быстро отказаться от сланца невозможно, поскольку для людей это означало бы потерю рабочих мест. Столь масштабные изменения не проводятся в быстром темпе. Центристская партия намерена отстаивать благополучие и доходы людей“, - сказал Хёвельсон.

По словам Яны Тоом, в Ида-Вирумаа в течение ближайших лет необходимо в первую очередь сосредоточиться на социально-экономических вопросах и повышении качества жизни людей. „Эстония занимает лидирующие позиции по уровню инфляции. Что касается разработки мер помощи, то здесь Еврокомиссия предоставила странам-членам ЕС достаточную свободу действий. Однако, к сожалению, нынешнее правительство абсолютно пассивно. Оно не сочло необходимым снизить налог с оборота на продукты питания или принять действенные меры для смягчения негативных последствий роста цен на энергоносители, как это сделали в ряде других стран ЕС. Продавцы электроэнергии получают колоссальную прибыль за счет людей“, - сказала Яна Тоом.

Кайдо Хёвельсон и Яна Тоом подчеркнули, что Центристская партия намерена работать над тем, чтобы учителя, которые не соответствуют установленным правительством жестким языковым требованиям, не лишились работы, а средняя пенсия по старости к 2027 году составляла бы минимум 1000 евро“, - сказал Хёвельсон.

СПИСОК ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ В ИДА-ВИРУМАА