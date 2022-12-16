МНЕНИЕ | О защите населения. Бомбоубежища только для эстонцев?

В части защиты населения предприняты первые шаги — тут и там установлены таблички „Общественное место укрытия“ — синий треугольник на оранжевом фоне. Как ни странно, эти таблички не содержат никакой информации на русском и английском языках, как нет на них и пояснений в виде картинок. Похоже, важная часть работы проделана не была. При нынешнем решении возникает вопрос: неужели те, кто не владеют эстонским языком, не заслуживают того, чтобы при чёрном сценарии им была предоставлена возможность спасти жизнь и здоровье?

Всё-таки спасение жизни людей должно быть важнее того, говорит человек по-эстонски или нет. К примеру, для большинства водителей Bolt треугольник и эстоноязычное выражение „Общественное место укрытия“ понятны не будут. Эстонским языком в достаточной степени не владеет не только старшее поколение проживающих тут русскоязычных, но и подавляющее большинство прибывших сюда многочисленных граждан Украины, а также приехавших недавно иммигрантов, иностранных рабочих, студентов (весьма пёстрого происхождения) и туристов.

Если люди в критической обстановке не поймут необходимую информацию вовсе или же достаточно быстро, то в худшем случае у этого могут быть самые печальные последствия. Понятность жизненно важной государственной информации важна не только с точки зрения самих этих людей, но и для того, чтобы в кризисной ситуации минимизировать возможную неразбериху, сохранить государственную организованность и обеспечить соблюдение правил всеми людьми, в т.ч. при самом плохом сценарии. Корректное и сокращающее неразбериху обозначение бомбоубежищ должно быть, как минимум, на четырёх языках — эстонском, английском, русском, а также в виде картинок, чтобы информацию понимали даже дети. Синий треугольник на оранжевом фоне таковым, безусловно, не является.