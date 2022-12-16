МНЕНИЕ | О защите населения. Бомбоубежища только для эстонцев?(8)
В критической обстановке люди должны получить необходимую информацию быстро и на понятном языке, пишет Мануэла Пихлам, старейшина Пыхья-Таллинна.
В части защиты населения предприняты первые шаги — тут и там установлены таблички „Общественное место укрытия“ — синий треугольник на оранжевом фоне. Как ни странно, эти таблички не содержат никакой информации на русском и английском языках, как нет на них и пояснений в виде картинок. Похоже, важная часть работы проделана не была. При нынешнем решении возникает вопрос: неужели те, кто не владеют эстонским языком, не заслуживают того, чтобы при чёрном сценарии им была предоставлена возможность спасти жизнь и здоровье?
Всё-таки спасение жизни людей должно быть важнее того, говорит человек по-эстонски или нет. К примеру, для большинства водителей Bolt треугольник и эстоноязычное выражение „Общественное место укрытия“ понятны не будут. Эстонским языком в достаточной степени не владеет не только старшее поколение проживающих тут русскоязычных, но и подавляющее большинство прибывших сюда многочисленных граждан Украины, а также приехавших недавно иммигрантов, иностранных рабочих, студентов (весьма пёстрого происхождения) и туристов.
Если люди в критической обстановке не поймут необходимую информацию вовсе или же достаточно быстро, то в худшем случае у этого могут быть самые печальные последствия. Понятность жизненно важной государственной информации важна не только с точки зрения самих этих людей, но и для того, чтобы в кризисной ситуации минимизировать возможную неразбериху, сохранить государственную организованность и обеспечить соблюдение правил всеми людьми, в т.ч. при самом плохом сценарии. Корректное и сокращающее неразбериху обозначение бомбоубежищ должно быть, как минимум, на четырёх языках — эстонском, английском, русском, а также в виде картинок, чтобы информацию понимали даже дети. Синий треугольник на оранжевом фоне таковым, безусловно, не является.
Расширенная коммуникация с людьми — единственное, что можно сейчас сделать, т.к. реальных инвестиций в инфраструктуру нет. Тем важнее сделать это хорошо и эффективно. Оценить, насколько много пользы будет от потолка туннеля возле Балтийского вокзала в случае попадания в него среднего артиллерийского снаряда или авиабомбы, муниципальные служащие не могут. Кроме того, многие из этих мест не держат тепло, чтобы можно было находиться там более продолжительное время. Будем надеяться, что когда-нибудь мы получим информацию и о том, как надо укреплять или перестраивать гражданские объекты, чтобы увеличить их пользу в части гражданской обороны.
Одним из уроков украинской войны стало осознание того, что долгое время сфере защиты населения придавалось слишком мало значения, а смерть и страдания не зависят от родного языка. Давайте будет в этом смысле прежде всего людьми, а уж потом эстонцами, русскими, украинцами, британцами или представителями иных национальностей, которые можно сейчас встретить в Таллинне на каждом шагу.
Очень надеюсь, что выраженное предпочтение одному лишь эстонскому языку сфере информирования населения не было вызвано политическим влиянием. Ведь ранее даже информация о дымовых датчиках и другие сообщения от МВД выходили в т.ч. на русском языке. Глядя на то, что на Балтийском вокзале сохранились лишь сообщения на эстонском языке, и постоянно звучат призывы ограничить в системе образования Эстонии обучение на русском языке, мне кажется, что с основанным на признаке национальности подходом мы явно перебарщиваем. Мы не должны оказаться в ситуации, когда все будут знать, как действовать эффективно, но побоятся это делать из опасения политических обвинений. Гораздо важнее было бы гарантировать, чтобы как можно больше людей понимало и следовало указаниям государственных и муниципальных органов.