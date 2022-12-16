Новый план развития лесного хозяйства предусматривает сокращение максимального размера лесосек(1)
План развития лесного хозяйства на текущее десятилетие с учетом предложений, сделанных учеными, отправлен на согласование. Наряду с этим министр окружающей среды утвердил отчет о стратегической оценке экологических и других важных воздействий плана развития.
В последний вариант плана развития лесного хозяйства до 2030 года (MAK2030) внесены дополнения, касающиеся биоразнообразия и охраны природы. Например, в план развития включена рекомендация о внесении поправок в закон. Первая рекомендация касается продления срока лесовосстановления — таким образом можно будет избежать концентрации больших вырубок, а вторая предлагает ограничить максимальный размер лесосек с нынешних 7 га до 5 га.
„Мы долго работали над планом развития лесного хозяйства и хотим представить в Рийгикогу новый вариант, который представляет собой компромиссное предложение“, — сказал министр окружающей среды Мадис Каллас. „Надеюсь, что Рийгикогу примет план развития на рассмотрение, при необходимости привлечет все остальные стороны, и нам, наконец, удастся принять общественное решение о том, как мы в дальнейшем будем защищать эстонские леса и управлять ими.“
Министр поблагодарил всех членов руководящего комитета плана развития лесного хозяйства, ученых из различных университетов и людей, связанных с лесом, которые в очередной раз продемонстрировали готовность принять участие в подготовке документа, представляющего видение лесного хозяйства. Министерство окружающей среды хочет, чтобы план развития поступил в Рийгикогу в начале следующего года.
Проект MAK2030 можно найти здесь.
Министр окружающей среды также подписал документ об оценке экологических и других важных воздействий плана развития.
Работы по оценке координировало OÜ Maves. Впервые в плане развития воздействия были оценены настолько широко, что рассматривались все сферы жизни, а не только природная среда. Эксперты представили также оценку воздействия на экономику, на социальную и культурную сферы.
Оценка воздействий не выявила ни одного непосредственного противоречия с целями или измеряющими их показателями какого-либо другого документа стратегического планирования. Также на основании экспертной оценки и контрольного опросника не было выявлено ни одного обстоятельства, вследствие которого было бы необходимо предложить иную формулировку какой-либо цели или меры МАК.
При этом в отчете об оценке воздействий приводится ряд предложений, которые следует учесть при реализации плана развития. Составители отчета также подчеркивают, что при реализации МАК необходимо вести последовательный мониторинг возникающих экологических воздействий и при необходимости вводить смягчающие меры.