Новый план развития лесного хозяйства предусматривает сокращение максимального размера лесосек

В последний вариант плана развития лесного хозяйства до 2030 года (MAK2030) внесены дополнения, касающиеся биоразнообразия и охраны природы. Например, в план развития включена рекомендация о внесении поправок в закон. Первая рекомендация касается продления срока лесовосстановления — таким образом можно будет избежать концентрации больших вырубок, а вторая предлагает ограничить максимальный размер лесосек с нынешних 7 га до 5 га.

„Мы долго работали над планом развития лесного хозяйства и хотим представить в Рийгикогу новый вариант, который представляет собой компромиссное предложение“, — сказал министр окружающей среды Мадис Каллас. „Надеюсь, что Рийгикогу примет план развития на рассмотрение, при необходимости привлечет все остальные стороны, и нам, наконец, удастся принять общественное решение о том, как мы в дальнейшем будем защищать эстонские леса и управлять ими.“

Министр поблагодарил всех членов руководящего комитета плана развития лесного хозяйства, ученых из различных университетов и людей, связанных с лесом, которые в очередной раз продемонстрировали готовность принять участие в подготовке документа, представляющего видение лесного хозяйства. Министерство окружающей среды хочет, чтобы план развития поступил в Рийгикогу в начале следующего года.

Проект MAK2030 можно найти здесь.

Министр окружающей среды также подписал документ об оценке экологических и других важных воздействий плана развития.

Работы по оценке координировало OÜ Maves. Впервые в плане развития воздействия были оценены настолько широко, что рассматривались все сферы жизни, а не только природная среда. Эксперты представили также оценку воздействия на экономику, на социальную и культурную сферы.