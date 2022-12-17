СЕГОДНЯ | ЧМ-2022: Сможет ли Марокко сенсационно взять бронзу?

Сегодня на стадионе „Халифа“ в Дохе состоится один из решающих матчей чемпионата мира в Катаре, сборные Хорватии и Марокко сыграют матча за третье место.

Сборная Марокко уверенно прошла групповой этап, сыграв вничью с Хорватией (0:0) и обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Выйдя в плей-офф, марокканцы преподнесли две сенсации, победили по пенальти Испанию и обыграли в основное время Португалию (1:0). Поставить точку в африканской сказке смогли только французы, а Тео Эрнандес стал первым футболистом из всех соперников Марокко, который смог распечатать ворота Буну (в игре с Канадой был забит автогол). Второй гол в ворота марокканцев забил Рандаль Коло Муани, но марокканцы не опускали рук и провели несколько хороших атак.

Хорватская сборная на групповом этапе смогли обыграть только сборную Канады (4:1), а другие две игры закончились нулевой ничьей. В 1/8 финала они в серии пенальти обыграли дерзких японцев. В 1/4 финала против Бразилии, главной звездой стал Ливакович, который несколько раз спасал хорватов. В дополнительное время Неймар все-таки распечатал ворота Ливакович, но хорваты отыгрались на последних минутах и победили в серии пенальти. В полуфинал хорваты не были похожи сами на себя и были разбиты аргентинцами (3:0).

В 1998-м во Франции хорваты взяли бронзу, а на ЧМ-2018 в России добрались до финала, где уступили французам (2:4) и получили серебряные медали.

Сборная Марокко на ЧМ-2022 впервые сыграет за медали. Ранее крупнейшим ее достижением было попадание в четвертьфинал на ЧМ-1986 в Мексике.

Слушайте подкаст, где Андрей Шумаков, Станислав Мереминский, Евгений Грибовский и Виталий Бесчастный обсуждают предстоящий матч за третье место и финал чемпионата мира в Катаре.

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