ПРЯМО СЕЙЧАС | Безумие в игре за третье место: Хорваты выигрывают у Марокко

Хорватия - Марокко 2:1

Команды не стали отсиживаться в обороне и с первых минут провели несколько атак, но первыми забили хорваты. Уже на 7-й минуте Перишич головой сбросил мяч в центр штрафной, и Гвардиол в красивом прыжке открыл счет в матче. Марокканцы не стали паниковать и спустя две минуты счет сравняли. Марокканцы разыграли штрафной, а Дари мощно пробил головой в ворота. Пропущенный гол не смутил хорватов, они продолжили прессинговать и создавать опасные моменты у ворот марокканцев, но снова выйти вперед долго не удавалось. На 41-й минуте мощный прессинг хорватов все таки принес свои плоды. Оршич в касание с угла штрафной забил гол-красавец, пробив в дальнюю девятку и мяч от штанги залетел в ворота. Команды провели очень яркий первый тайм, благодаря отсутствию давление и скованности.









До матча:

Сегодня на стадионе „Халифа“ в Дохе состоится один из решающих матчей чемпионата мира в Катаре, сборные Хорватии и Марокко сыграют матча за третье место.

Сборная Марокко уверенно прошла групповой этап, сыграв вничью с Хорватией (0:0) и обыграв Бельгию (2:0) и Канаду (2:1). Выйдя в плей-офф, марокканцы преподнесли две сенсации, победили по пенальти Испанию и обыграли в основное время Португалию (1:0). Поставить точку в африканской сказке смогли только французы, а Тео Эрнандес стал первым футболистом из всех соперников Марокко, который смог распечатать ворота Буну (в игре с Канадой был забит автогол). Второй гол в ворота марокканцев забил Рандаль Коло Муани, но марокканцы не опускали рук и провели несколько хороших атак.