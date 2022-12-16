Оставшийся в Эстонии и отказавшийся улетать в теплые страны аист перебрался на зимнюю квартиру

В течение нескольких месяцев в Эстонскую ассоциацию дикой природы (Eesti Metslooma Ühing) почти ежедневно поступали сообщения о белом аисте, который по непонятной причине решил остаться зимовать в наших краях. Было очевидно, что с наступлением холодов аист может погибнуть. К сожалению, аист не давался в руки людям, которые пытались его поймать, и каждый раз улетал от тех, кто пытался его спасти.

Эстонская ассоциация дикой природы сообщила, что история с зимующим аистом благополучно завершилась. Аист из Ихасте, как окрестили птицу, вместе с другими птицами из семейства аистовых отправился на зимнюю квартиру, обустроенную в теплом хлеву. Здесь в тепле и сытости аист проживет до весны.

На днях Эстонская ассоциация дикой природы получила весточку от Марье, которая вместе с мужем ухаживает за спасенными птицами.

„Почти месяц прошел с тех пор, как к нам попал аист из Ихасте, судьба которого волновала многих людей. От всего сердца хочу поблагодарить сотрудников Linnuabi Grupp, которые помогли отловить аиста, всех друзей, знакомых и фирму Tartu Graanul, которые оказали нам финансовую поддержку. Хочу сказать спасибо и трем семьям из Ихасте, которые кормили аиста до того, как он попал к нам. И, конечно, огромное спасибо за сотрудничество Эстонской ассоциации дикой природы!“