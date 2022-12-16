ФОТО | В Копли восстановлена часовня Святого Георгия

„История – это не книга, которую можно прочесть и забыть, история – это люди, которых помнят, и события, которые заставляют задуматься. В Освободительной войне на стороне Эстонии как в рядах эстонской армии, так и в составе Северо-Западной армии сражались, по разным оценкам, до 50 000 русских солдат и офицеров. Сотни солдат и офицеров были удостоены эстонских государственных наград, в том числе – 16 Крестов свободы. Северо-Западная армия внесла важный вклад в победу Эстонии в Освободительной войне, - подчеркнул мэр Кылварт. - В конце 1919 года по решению эстонских властей солдаты и офицеры были обезоружены и порядка пяти тысяч из них помещены, по сути, в концентрационный лагерь. В результате голода, эпидемии и обморожения тогда погибло несколько тысяч человек. В их честь в 1936 году была построена часовня св. Георгия Победоносца. Спустя 10 лет она была разрушена, а над главной иконой надругались — ее расстреляли, били прикладами, вонзили в нее штык“, - рассказал он. „Сегодня мы не просто открываем восстановленную часовню, мы восстанавливаем важные составляющие исторической памяти и справедливости. Мы отдаем дань благодарности людям, которые это заслужили как перед лицом своих современников, так и их потомков“, - сказал в завершение Кылварт.