ФОТО | В Копли восстановлена часовня Святого Георгия
Таллинн восстановил расположенную в Копли на кладбище Северо-Западной армии мемориальную часовню Святого Георгия (Пельгуранна, 2а). Торжественное открытие часовни и мемориала состоялось сегодня, 16 декабря 2022 года.
В торжественной церемонии приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, старейшина района Пыхья-Таллинн Мануэла Пихлап, митрополит Таллинский и всея Эстонии, Предстоятель Эстонской Православной Церкви Евгений, а также представители предприятия Enska ehitus OÜ.
„История – это не книга, которую можно прочесть и забыть, история – это люди, которых помнят, и события, которые заставляют задуматься. В Освободительной войне на стороне Эстонии как в рядах эстонской армии, так и в составе Северо-Западной армии сражались, по разным оценкам, до 50 000 русских солдат и офицеров. Сотни солдат и офицеров были удостоены эстонских государственных наград, в том числе – 16 Крестов свободы. Северо-Западная армия внесла важный вклад в победу Эстонии в Освободительной войне, - подчеркнул мэр Кылварт. - В конце 1919 года по решению эстонских властей солдаты и офицеры были обезоружены и порядка пяти тысяч из них помещены, по сути, в концентрационный лагерь. В результате голода, эпидемии и обморожения тогда погибло несколько тысяч человек. В их честь в 1936 году была построена часовня св. Георгия Победоносца. Спустя 10 лет она была разрушена, а над главной иконой надругались — ее расстреляли, били прикладами, вонзили в нее штык“, - рассказал он. „Сегодня мы не просто открываем восстановленную часовню, мы восстанавливаем важные составляющие исторической памяти и справедливости. Мы отдаем дань благодарности людям, которые это заслужили как перед лицом своих современников, так и их потомков“, - сказал в завершение Кылварт.
Символический ключ приняла из рук представителя строительного предприятия Enska Ehitus OÜ старейшина района Мануэла Пихлап, по словам которой необходимо знать и хранить свою историю. „Важно помнить о судьбе Северо-Западной армии, которая сыграла значительную роль в истории Пыхья-Таллинна и всей Эстонии, это вопрос достоинства и культуры, - подчеркнула Пихлап. – Многие годы кладбище Северо-Западной армии, расположенное на улице Пельгуранна, не было обозначено и частично находилось под сооружением подстанции. Теперь восстановлены и часовня Святого Георгия, и мемориал, сейчас это достойное место упокоения и памяти“.
Часовня Святого Георгия посвящена военным Северо-Западной армии, которая выступала в Освободительной войне на стороне Эстонии. Георгиевская часовня была построена в 1936 году по проекту архитектора Александра Владовского. В 1946 году кладбище Северо-Западной армии было уничтожено, пострадала также находящаяся в часовне икона Святого Георгия. В 1992 году активисты Общества защиты русского исторического наследия Эстонии установили на этой территории памятный камень и посадили дубы. Ценная икона была отреставрирована в 2013 году и теперь она вернулась на свое место в часовне.
Идея восстановления часовни принадлежит MTÜ Püha Jüri selts, которое с привлечением пожертвований занималось также проектированием. Строительный проект был передан в Таллиннский департамент городского имущества в декабре 2021 года, за несколько дней до годовщины Тартуского мира был заложен краеугольный камень часовни. Новое строение по возможности точно повторяет оригинальное.
Часовню спроектировало бюро AB Ansambel OÜ, строительные и восстановительные работы, а также надзор проектировщика ведут совместно Enska ehitus OÜ и Enska OÜ. Надзор собственника осуществляет предприятие P.P. Ehitusjärelevalve OÜ. На часовне был установлен целиком отлитый купол весом около 3,2 тонны, изготовленный предприятием Geos Nordic OÜ. Стоимость строительных работ составила 530 000 евро.
Мемориал будет открыт ежедневно с 7 до 23 часов. Часовню можно будет посетить только в рамках проведения историко-культурной или религиозной деятельности, для этого нужно представить соответствующее заявление в управу Пыхья-Таллинна.