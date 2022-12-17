ЧМ по футболу в Катаре: пиво в фан-зонах, шоу дронов и высокие цены на такси

Алина из России, ее муж — из Египта. „Ни одна наша страна не имела возможности участвовать в чемпионате мира, поэтому мы поддерживали арабские страны, — рассказывает Алина. — Смотрю матчи очень редко, только если играет знакомая команда. Лично я очень болела за Марокко. Я до последнего надеялась на выход их сборной в финал“. А вот муж Алины, хоть, по ее уверению, и не фанат, за время чемпионата смотрел почти все матчи.

Алина признается, что хотела бы попасть хотя бы на один матч. „Но мы почему-то не позаботились заранее о билетах, а потом решили, что сходим в фанзону или посмотрим по телевизору“.

Но все же один раз попасть на игру Алине удалось. „Как раз на полуфинал. Мы с подругой оставили мужей и детей дома и пошли смотреть матч в фанзону. Хотя с детьми тоже смело можно, но там всегда очень много людей. Плюс трудности с транспортом на обратном пути, поэтому мы остальные матчи смотрели дома по телевизору“.

Алина отмечает, что из-за чемпионата в городе открылось много новых ресторанов и развлекательных центров, отелей и пляжей. „Ощущение, что это новый город, в котором мы еще не были, — рассказывает девушка. — В популярных местах вечером многолюдно, проходят различные мини-шоу, например, дронов. Я думаю, что тем, кто посещает все эти места, очень даже весело“. Семья Алины попыталась сходить на некоторые мероприятия, но из-за большого скопления людей им не удалось ничего рассмотреть. „Только на экране, — огорчена жительница Катара. — Поэтому мы решили посетить новые места после окончания чемпионата, когда людей будет меньше. И цены, наверное, тоже будут другие“.

Алина отмечает, что чемпионат мира не особенно важен для ее семьи: „Для кого-то это возможность увидеть любимых футболистов вживую. А еще посетить концерты любимых исполнителей, разные вечеринки. Кто-то счастлив от того, что в фанзонах продают пиво. Возможно, если бы моя страна или страна мужа участвовала в чемпионате мира, то мне было бы интереснее наблюдать за развитием событий“.

Алина не грустит, что чемпионат мира подходит к концу. „С его началом появились различные неудобства, начиная от цен на такси, аренду жилья, заканчивая тем, что мы не всегда можем добраться до дома привычным путем, поэтому вместо обычных пятнадцати минут это может быть целый час. Так не везде, это скорее всего потому, что мы живем рядом со стадионом. Это нормально во время проведения такого масштабного мероприятия, но все-таки доставляет неудобства“.