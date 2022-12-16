ФОТО И ВИДЕО | ДТП в Ида-Вирумаа с тремя погибшими: к трагедии могли привести изношенные покрышки

Яанус Муракас отметил: хотя все детали аварии будут выяснять в рамках возбужденного уголовного дела, уже сейчас известно, покрышки отклонившегося на встречную полосу автомобиля были чрезмерно изношены. „У машины была ламельные покрышки, но они были настолько изношены, что в таких зимних условиях и на такой заснеженной трассе удержаться с ними на дороге было как игра в лотерею“, - отметил он.

Напомним, что вчера в тяжелой аварии под Йыхви погибли 45-летний водитель и два его пассажира 34-летние мужчина и женщина. Они были местными жителями.

„Была ли помимо изношенных шин и другая причина, по которой Mitsubishi отклонился на встречную полосу, мы выясним в ходе расследования. Также экспертиза даст ответ на вопрос о трезвости водителя. Но полиция раньше уже задерживала этого же водителя именно по той причине, что он был нетрезв. У него были и другие нарушения ПДД“, - отметил представитель полиции, но еще раз добавил, что все обстоятельства этого ДТП будут выяснятся после сбора доказательств.

Водитель попавшего в аварию автобуса и водитель шедшего впереди Mitsubishi автомобиля Mercedes, который из-за аварии потерял контроль над своей машиной, были трезвыми и имели водительские права.

„Дорожное движение не терпит самодеятельности. Требования, касающиеся предельной скорости, трезвости или, к примеру, выбору шин, введены для того, чтобы обеспечить безопасность движения. Излишний риск, переоценка своих возможностей или наплевательское отношение к правилам могут привести к необратимым последствиям“, - подчеркнул Муракас и выразил глубокие соболезнования близким погибших.

Все обстоятельства ДТП будут выяснены в рамках возбужденного уголовного дела.