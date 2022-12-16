Закрытие пограничного пункта в Нарве приведет к подорожанию товаров и замедлению времени транспортировки

Во вторник губернатор Александр Дрозденко объявил, что пункт пропуска в Ивангороде будет находиться на реконструкции в течение двух лет, что сделает невозможным пересечение границы с помощью автотранспорта. Министерство иностранных дел Эстонии пока не смогло прокомментировать это решение.

Член правления Lux Express Ингмар Роос, узнал о предполагаемом решении России через СМИ. „Обычно мы готовы к неожиданностям в отношении маршрута Таллинн - Санкт-Петербург. Но пока у нас нет подтвержденной обеими странами информации о сроках закрытия границы и условиях пересечения границы, невозможно принимать какие-либо решения о дальнейших планах действий“, - сказал Роос.

По словам генерального секретаря Эстонской ассоциации международных автоперевозчиков Эрмо Пералайнена, решение о закрытии границы повлияет на предприятия. „Это зависит от того, насколько интенсивным будет движение товаров в свете санкций“, - добавил он. Некоторые товары, идущие в Россию, уже находятся под санкциями. Продукты питания все еще поставляют в сторону России, хотя значительная их часть не эстонского производства.

Пералайнен отметил, что при закрытии границы придется использовать другие пункты пересечения границы, что сделает перевозки более медленными и дорогими. В то же время он отметил, что на эстонских пограничных пунктах уже существуют большие очереди, поэтому многие грузоперевозчики используют финские пограничные пункты для поездок в Россию. Пералайнен добавил, что границу часто пересекают иностранные перевозчики. Они занимаются транспортировкой товаров, на которые не распространяются санкции или запреты.