Пыхьяская префектура за сутки получила три заявления о кибермошенничестве. Cумма ущерба поражает!

15 декабря полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, где жертвой стала 38-летняя жительница Ласнамяэ, которой предложили заработать прибыль путем инвестирования в криптовалюту.

Мошенники при помощи программы AnyDesk получили доступ к компьютеру жертвы и совершали от ее имени сделки и брали кредиты. Когда женщина захотела снять деньги, то она этого сделать не смогла. Более того, под различными предлогами злоумышленники требовали от нее дополнительных платежей. Позже женщина связалась с якобы латвийским юридическим бюро, которое предлагало помощь в получении обратно денег, которые выманили мошенники. Но в итоге на имя женщины был взят очередной кредит. Общая сумма ущерба составила 24 995 евро.

В тот же день столичная полиция получила заявление от 61-летней жительницы Кесклинна. Она захотела войти в интернет-банк и зашла по ссылке, полученной при помощи поисковика Google, на страничку, которая очень напоминала интернет-сайт банка LHV. Женщина ввела свои коды mobiil-ID, после чего с ее счета были сняты 29 000 евро.

В среду в полицию обратился также 72-летний житель волости Виймси (Харьюмаа). Он вступил в общение с предполагаемым биржевым брокером, который получил при помощи программы AnyDesk возможность удаленного доступа к компьютеру жертвы. Мошенник руководил мужчиной при совершении сделок на бирже криптовалюты и создал у пострадавшего впечатление, что инвестированные деньги растут. В то же время злоумышленник брал на имя мужчины кредиты и производил денежные сделки. Общий ущерб от мошенничества составил 11 732 евро.