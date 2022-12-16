В следующем году в Таллинне вырастет пособие для школьников и надбавка к пенсии

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, в наступающем году город увеличит ставки ряда пособий, чтобы облегчить социально-экономическое положение жителей.

„В условиях роста цен мы регулярно пересматриваем предельные ставки социальных пособий, чтобы они отвечали текущей экономической ситуации, служили для горожан хорошим подспорьем и позволяли им лучше справляться в повседневной жизни, - отметила Бешкина. – Рост цен влияет на каждого из нас, но в особой поддержке нуждаются наиболее уязвимые слои общества – малообеспеченные люди“.

Согласно постановлению городской управы, размер расчетного порога дохода составит 300 евро на каждого члена семьи. Расчетный порог дохода – это денежная сумма, которая должна оставаться у каждого члена семьи после оплаты счетов за жилую площадь, указанную в регистре народонаселения.

Среди пособий, зависящих от уровня дохода, с нового года максимальный размер пособия на аренду жилья вырастет до 900 евро на семью. В рамках этой меры поддержки предоставляются консультации и финансовая помощь. Целью пособия является поддержка нуждающихся в жилой площади людей, которые по социально-экономическим причинам не могут самостоятельно арендовать жилье. Субсидия частично или полностью покрывает первоначальные расходы на аренду жилья (например, залог или предоплату).

Размер компенсации расходов на адаптацию жилья с нового года вырастет с 1600 до 3200 евро. Компенсация выплачивается людям с особыми потребностями с целью поддержать их самостоятельное проживание, смягчить или устранить трудности при пользовании жилым помещением.

Увеличение максимальной ставки компенсации обусловлено подорожанием строительных работ в последние годы. За счет пособия в размере до 1600 евро в настоящее время довольно сложно произвести работы, которые улучшили бы условия жизни человека.