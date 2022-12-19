HIMARS - решающий фактор в повышении военной мощи Украины?

Всего, по данным Lockheed Martin, было произведено 540 установок. США, Румыния, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Иордания и теперь Украина - страны, которые в настоящее время имеют на вооружении HIMARS. Также были одобрены их продажи Польше и Тайваню, кроме того, Эстония подтвердила, что приобретет до шести систем у США в рамках пакета стоимостью в 500 млн долларов.

HIMARS действуют по принципу „стреляй и уходи“. Система обслуживается тремя членами экипажа, перезарядка занимает пять минут. Мобильность позволяет быстро покинуть место пуска, чтобы защитить экипаж и систему от ответного огня противника. Стоимость производства этой РСЗО, по информации на 2014 год, составляла около 3.5 млн долларов.

На пусковой установке может быть установлено либо шесть управляемых реактивных снарядов (до 90 км) GMLRS с GPS-наведением, либо одна управляемая ракета малой дальности ATACMS класса „земля-земля“ с дальностью до 300 километров. Однако США пока не поставляют Украине ракеты ATACMS, опасаясь, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории, что было бы воспринято Кремлем как эскалация американского участия в конфликте.

HIMARS - это реактивная система залпового огня (РСЗО) на базе грузовика, произведенная компанией Lockheed Martin. Ее разработка началась в 1990-х годах, в середине 2000-х они поступили на вооружение армии США.

20 июля министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон поставит Киеву еще четыре HIMARS, доведя общее количество отправленных в Украину таких РСЗО до 16. „HIMARS уже принесли огромную пользу на поле боя, - написал 9 июля в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. - Их количество, а также боеприпасы и оборудование увеличат нашу силу и помогут демилитаризировать террористическое государство“.

США начали поставлять HIMARS Украине в июне, когда РФ развивала наступление в Донбассе, используя разрушительные удары артиллерии. HIMARS стали ценным инструментом для украинских военных, которые утверждают, что нанесли десятки ударов по российским целям, включая системы ПВО и склады боеприпасов.

Ранее HIMARS уже применялись в Афганистане, где США использовали их против талибов в провинции Кандагар, а также против сил так называемого „Исламского государства“ в Ираке во время сражения за Мосул.

Сможет ли HIMARS переломить ход войны?

В первые дни после вторжения России в Украину противотанковые системы, поставляемые Киеву из-за рубежа, такие как NLAW и Javelin, сыграли решающую роль в защите от российских бронетанковых колонн, продвигавшихся к таким городам, как Киев и Харьков. Россия поменяла тактику и теперь пытается захватить восток Украины, используя ракетные удары и тяжелую артиллерию против защитников остающихся под контролем Киева населенных пунктов Донецкой областей.

Украина уступает в этом компоненте: максимальная дальность стрельбы украинской артиллерии составляет около 40 километров. Но HIMARS оказались решающими фактором в повышении военной мощи страны - они эффективно поражают ключевые центры командования, связи и логистики далеко за линией фронта, оставаясь при этом труднодосягаемыми для российских вооружений.

HIMARS могли бы изменить ход войны, если бы у украинских военных их было значительно больше, считают в Минобороны Украины. С этим согласен Джастин Крамп, военный эксперт и гендиректор британской компании Sibylline, занимающейся анализом рисков. В интервью DW он заявил, что небольшое количество действующих HIMARS дает ощутимый эффект, но удовлетворить запросы Киева на их поставки вряд ли получится. „В войне не бывает „серебряных пуль“, но эта система ближе к тому, чтобы внести перелом, чем большинство вооружений, которые мы видели в конфликте“, - поясняет эксперт.