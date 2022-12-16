МНЕНИЕ | Мария Юферева-Скуратовски: нам лгали о том, что созданы все условия для изучения эстонского языка!

И я рада, что сегодня с этой трибуны я заявляю об этом на всю страну. Я хотела об этом всем сказать еще тогда, когда училась в школе и понимала, что уроки эстонского недостаточно эффективны, нет никакой методики, плохо объясняют грамматику. Но кто бы меня тогда послушал?

Только все те, кому не терпится принять закон о переходе, делают вид, что ничего не понимают, что происходит на самом деле. Они хором заявляют, что это сами русские виноваты в том, что не выучили эстонский язык несмотря на то, что для них были созданы все условия для этого. Это главная ложь! До сих пор далеко не во всех школах и классах созданы нормальные условия для того, чтобы можно было выучить эстонский. Не хватает учителей, не везде применяются эффективные методики, не хватает уроков и разговорной практики. Одна мама написала мне, что у ее первоклассницы, которая учится в русскоязычной школе, три раза в неделю урок музыки и только два раза урок эстонского языка. Таких примеров можно найти сотни и тысячи. Поэтому разговоры политиков о том, что все условия созданы, вызывают лишь раздражение и поражают лицемерием.

Единственное, что меня радует в законопроекте, так это то, что вы все наконец увидели реальную картину того, что происходило все эти 30 лет в школах страны. Обсуждение этого законопроекта четко продемонстрировало, что правительство не справилось с задачей нормально и эффективно организовать преподавание эстонского языка во всех школах Эстонии. И есть у меня подозрение, что и не хотело справляться.

У меня есть подруга Юлия. Мы с ней примерно одного возраста. Она учитель математики в одной из столичных школ. Быть учителем – ее призвание. Она подготовила к поступлению в эстонские ВУЗы сотни молодых людей. Ее ученики успешно участвовали в математических Олимпиадах. Юлия сказала, что когда очередь дойдет до нее, то она уволится. Она говорит, что у нее слишком высокие требования к самой себе и она не хочет на неидеальном эстонском преподавать математику. Я знаю, что так собирается поступить не только Юлия, но и многие другие талантливые учителя.

Кнут, как главный метод в изучении эстонского языка

Я так и не получила ответ на свой вопрос, почему за эти 30 лет не было разработано менторской программы, в рамках которой проводились бы наблюдения, как преподается эстонский в русских школах и классах. Если бы была внедрена такая программа, то за 30 лет можно было бы выявить недочеты, направить учителей эстонского языка на курсы повышения квалификации, дать им эффективные инструменты и методики преподавания эстонского языка. Ничего этого не было сделано. Цель была иная – не помогать и направлять, а штрафовать и наказывать. В результате в русских школах эстонский если и выучивали, то не благодаря, а вопреки всему. Или просто у родителей были деньги, чтобы ребенок ходил к репетитору. Но такая возможность была далеко не у всех.

Вы тоже ни у кого не получите ответа, почему никто не контролировал, как преподается эстонский язык и почему все выпускники школ Эстонии до сих пор им не владеют в достаточной мере.

Казалось бы, ситуация стала меняться благодаря появлению классов языкового погружения. Все молодые люди, которые учились по этой программе овладевали эстонским языком и у них не было проблем с поступлением в ВУЗы Эстонии и трудоустройством. Я так до сих пор и не поняла, что станет с этой программой? Ведь перевести образование полностью на эстонский язык или учиться по программе языкового погружения – это не одно и то же.

Теперь коалиция поставила перед собой еще более амбициозную задачу – перевести все школы и сады на эстонский язык. Что ж, мне будет интересно посмотреть, как это будет происходить без достаточного количества квалифицированных педагогов. По разным оценкам к 2030 году нужно будет найти или подготовить от 4000 до 7000 преподавателей. Это с учетом тех, кто не соответствует языковой квалификации или уйдет на пенсию.

Но еще более интересно, кто будет нести ответственность за то, если это план провалится? Кто будет нести ответственность за то, что директора школ не смогут найти преподавателей, а ученики не смогут справляться с обучением на неродном языке и выпадут из системы образования? Ведь даже программа языкового погружения подходит далеко не всем детям, это подтверждают психологи и лингвисты.

Мне на самом деле не хватает оптимизма коллег из Рийгикогу, что теперь после принятия закона все будет хорошо, у всех будет возможность получения качественного образования и светлое будущее. Но пока у меня лишь стойкое ощущение, что переезжаются катком здравый смысл, интересы народа Эстонии и вся систему образования в нашей стране.

А особенно мне неприятны в этой ситуации, социал-демократы, для которых политическая сделка оказалась дороже их идеи единой школе Эстонии. Я проголосовала против принятия этого закона, так как считаю его непродуманным, недоработанным и нереализуемым.