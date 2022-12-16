Пожар в столичном Кристийне унес человеческую жизнь

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в доме на улице Мадара в 7.50.

„Звонивший сообщил, что с третьего этажа здания идет дым, в помещении могут находиться люди, - сказала пресс-секретарь Спасательного департамента Аннели Ооне. - В ходе спасательных работ в доме нашли погибшего“.

Пожар был локализован в 8.28, а затем потушен.