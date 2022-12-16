16.12.2022, 10:43
Пожар в столичном Кристийне унес человеческую жизнь(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу утром при пожаре в квартире дома в столичном районе Кристийне погиб человек.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в доме на улице Мадара в 7.50.
„Звонивший сообщил, что с третьего этажа здания идет дым, в помещении могут находиться люди, - сказала пресс-секретарь Спасательного департамента Аннели Ооне. - В ходе спасательных работ в доме нашли погибшего“.
Пожар был локализован в 8.28, а затем потушен.