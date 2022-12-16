„Ответ „Нормально“ на вопрос „Как ты?“ - почти всегда - ложь“. Новый массированный удар по Украине
В Киеве, Харькове, Кривом Роге и ряде других городов гремят взрывы. В некоторых регионах экстренно отключили свет. По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Как жители Украины встретили новые взрывы - в материале RusDelfi.
В офисе президента Украины призвали граждан готовиться к ракетным атакам и проследовать в укрытия. Украинцев настойчиво призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия запускает ракеты с помощью стратегической авиации.
Украинские телеграм-каналы пишут о звуках взрывов в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье. Кроме того, сообщается о работе средств ПВО в Киевской области.
В Киеве и области раздаются взрывы
Жители Киева и области слышат звуки взрывов. По предварительной информации, и в столице, и в регионе работает ПВО. RusDelfi связался с жительницей Киева Ольгой, которая после прочтения новостей решила спуститься в метро и переждать очередной удар по украинской столице.
„Здесь, в метро, нас уже достаточно много. Конечно, с детьми в основном“, - успевает сообщить девушка, и связь прерывается.
Еще одна жительница Киева, Антонина, рассказывает, что собирает сейчас для поездки на работу с собой спальник, небольшую подушку, на которых можно посидеть в метро пару часов, воду, приятную книгу и огромное чувство ненависти в адрес тех, кто испортил ее утро.
„Еще набираю во все пустые емкости техническую воду, проверяю количество запасов еды быстрого приготовления, - добавляет девушка. - И размышляю, идти или подождать до отмены воздушной тревоги“.
Антонина оптимистично добавляет, что летающие над головой ракеты не только бодрят посильнее, чем утренний кофе, но и способствуют повышению уровня самодисциплины, ответственности и немного развитию чувства эстетики. „Ответ „Нормально“ на вопрос „Как ты?“, задаваемый тем, кто находится сейчас в Украине, почти всегда - ложь“.
В Кривом Роге ракета попала в жилой дом
Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул. Отмечается, что под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы. Вилкул призвал людей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Местные СМИ сообщают, что из-под завалов жилого дома в Кривом Роге достали девочку.
По Харьковской области - три удара
Как сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, российские войска нанесли три удара по критической инфраструктуре региона. По предварительной информации, пострадавших нет. Глава Харькова Игорь Терехов предупредил, что из-за удара по объекту инфраструктуры могут быть перебои со светом.