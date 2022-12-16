„Ответ „Нормально“ на вопрос „Как ты?“ - почти всегда - ложь“. Новый массированный удар по Украине

В офисе президента Украины призвали граждан готовиться к ракетным атакам и проследовать в укрытия. Украинцев настойчиво призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку Россия запускает ракеты с помощью стратегической авиации.

Украинские телеграм-каналы пишут о звуках взрывов в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье. Кроме того, сообщается о работе средств ПВО в Киевской области.

В Киеве и области раздаются взрывы

Жители Киева и области слышат звуки взрывов. По предварительной информации, и в столице, и в регионе работает ПВО. RusDelfi связался с жительницей Киева Ольгой, которая после прочтения новостей решила спуститься в метро и переждать очередной удар по украинской столице.

„Здесь, в метро, нас уже достаточно много. Конечно, с детьми в основном“, - успевает сообщить девушка, и связь прерывается.

Еще одна жительница Киева, Антонина, рассказывает, что собирает сейчас для поездки на работу с собой спальник, небольшую подушку, на которых можно посидеть в метро пару часов, воду, приятную книгу и огромное чувство ненависти в адрес тех, кто испортил ее утро.

„Еще набираю во все пустые емкости техническую воду, проверяю количество запасов еды быстрого приготовления, - добавляет девушка. - И размышляю, идти или подождать до отмены воздушной тревоги“.

Антонина оптимистично добавляет, что летающие над головой ракеты не только бодрят посильнее, чем утренний кофе, но и способствуют повышению уровня самодисциплины, ответственности и немного развитию чувства эстетики. „Ответ „Нормально“ на вопрос „Как ты?“, задаваемый тем, кто находится сейчас в Украине, почти всегда - ложь“.

В Кривом Роге ракета попала в жилой дом

Об этом сообщил начальник военной администрации города Александр Вилкул. Отмечается, что под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы. Вилкул призвал людей ничего не снимать и не выкладывать в соцсети. Местные СМИ сообщают, что из-под завалов жилого дома в Кривом Роге достали девочку.