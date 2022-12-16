ФОТО | Утром при пожаре в жилом доме погибли два человека

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в селе Сойнасте в 7.15. Сообщалось, что из окна дома вырывается пламя и слышатся крики человека.

Когда пожарные прибыли на место, первый этаж дома был уже объят пламенем. Из здания вынесли двоих погибших.

Еще одному жильцу удалось выбраться из дома.

„В доме было много мусора и ветоши, что затрудняло поиск людей“, - сообщил руководитель по коммуникациям Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

Причины возгорания будут выяснены в ходе расследования.

Здание и раньше горело

По данным Спасательного департамента, в октябре 2019 года в этом доме горело подлестничное помещение. Прохожий вывел тогда до прибытия спасателей из дома четырех человек, одного из которых полиция отправила протрезвляться. В апреле 2021 года пожар уничтожил сарай, расположенный рядом с домом. Причина обоих пожаров - неосторожное обращение с открытым огнем.

Жители дома приходили в Спасательный департамент на противопожарный инструктаж. Пожарные установили в доме датчики задымления, в надежде на то, что это поможет спасти человеческие жизни. Сегодня работающих датчиков в помещениях не было.

В пятницу утром при пожаре в Таллинне погиб еще один человек. Всего в этом году число жертв пожаров достигло 43. В прошлом году их было 39.