СЕГОДНЯ | Эстонские лыжники выступят на очередном этапе Кубка мира

В австрийском городе Рамзау состоится третий этап Кубка мира по лыжному двоеборью, на котором выступит Кристьян Ильвес. Соревнования по прыжкам с трамплина начинаются в 10:25 по эстонскому времени. Лыжная гонка на 10 км стартует в 14:40.

В контрольном прыжке в четверг Ильвес, использовавший чужое снаряжение стал 22 - м. „В Рамзау все выглядит прекрасно, но я не получил свое снаряжение для прыжков. Надеюсь, оно прибудет, но надежд на это мало“, — заявил Ильвес в социальных сетях. „У меня есть собственные лыжи и одежда для прыжков с трамплина, но остальное снаряжение мне приходится одалживать“.

Эстонская женская сборная по биатлону продолжит сезон во Франции, где сегодня запланированы женские спринтерские соревнования на 7.5 км. Эстонию будут представлять Туули Томингас, Сьюзан Кюльм и Йоханна Талихярм. Гонка начинается в 15:15.

В 16:45 в швейцарском Энгельберге стартуют квалификационные соревнования прыжков с трамплина. Эстонию будут представлять Артти Айгро и Кевин Мальцев.