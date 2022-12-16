Магнуссон выиграла женский спринт на третьем этапе Кубка мира, Томингас 37-я

Лыжное двоеборье

В австрийском городе Рамзау состоялся третий этап Кубка мира по лыжному двоеборью, на котором выступал Кристьян Ильвес. В прыжках с трамплина Ильвес прыгнул на 87 метров, набрав 109.5 баллов и заняв 24-е место. В лыжной гонке на 10 км он стал 17-м, отстав от лидера норвежца Ярла Магнуса Риибера на 1:36.8 минуты.

Ильвес выступает в чужом снаряжение. „В Рамзау все выглядит прекрасно, но я не получил свое снаряжение для прыжков. Надеюсь, оно прибудет, но надежд на это мало“, — заявил Ильвес в социальных сетях. „У меня есть собственные лыжи и одежда для прыжков с трамплина, но остальное снаряжение мне приходится одалживать“.

Биатлон

Эстонская женская сборная по биатлону продолжает сезон во Франции, где сегодня состоялась женская спринтерская гонка на 7.5 км. Шведские биатлонистка отлично провели гонку и одержали двойную победу, первое место заняла Анна Магнуссон (без промахов, 21 минуту 4,7 секунды), а второе место заняла Линн Перссон (1 промах; +12,8).

Дениз Херрман-Вик из Германии стала третьей (1; +15,2), неожиданно Софи Шово из Франция стала четвертой (0; +19,9), а Мари Эдер из Финляндии стала пятой (1; +21,3). Эстонская лыжница Туули Томингас, использовавшая новую винтовку совершила единственный промах во время второй стрельбы и заняла 37-е место (+1,28).

Сузан Кюльм и Йоханна Талихярм, также совершившие по одному промаху, заняли 58-е (+2,02) и 63-е места (+2,20) соответственно.

Прыжки с трамплина

В швейцарском Энгельберге в рамках этапа КМ прошла квалификация по прыжкам с трамплина. Эстонию представлял только Кевин Мальцев, потому что Артти Айгро заболел.

К сожалению, в финальную часть соревнований Мальцев не попал, прыгнув на 104 метра (69,8 балла), и занял 53-е место. Лучшим стал Халвор Эгнер Гранеруд, прыгнув на 136,5 метра и заработав 135,1 балла.