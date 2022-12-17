RusDelfi В УКРАИНЕ | „Элитные батальоны России совсем не страшные – гораздо опасней зеки из ЧВК“

Ирпень мы им не отдали

„Наша задача была простая: не допустить прорыва россиян в Ирпень, а ситуация там была с самого начала очень напряженной. Те части, которые его удерживали, оказались в полуокружении, с двух сторон зажатыми речками, через которые сложно перебраться весной без моста. Россияне сначала пробовали зайти к нам со стороны Бучи, но в лоб атаковать у них не получилось. У нас была удобная позиция, которую 72 бригада и терроборона очень грамотно организовали через речку Бучанка. Российским войскам не удалось сломить это сопротивление“, - рассказывает Реуцкий о весенних боях под Киевом.