RusDelfi В УКРАИНЕ | „Элитные батальоны России совсем не страшные – гораздо опасней зеки из ЧВК“(7)
Война в Украине – это противостояние мотивированных биться за родину ВСУ и терробороны и российской армии, которая зачастую не понимает за что воюет и поэтому не настроена стоять на смерть. Самое опасное подразделение – это ЧВК в которых воюют зэки-смертники и им нечего терять. О том, как весной украинцы защищали Ирпень, бились под Харьковом и в Херсоне корреспонденту Delfi рассказал участник обороны Ирпеня и Харькова Константин Реуцкий.
Ирпень мы им не отдали
„Наша задача была простая: не допустить прорыва россиян в Ирпень, а ситуация там была с самого начала очень напряженной. Те части, которые его удерживали, оказались в полуокружении, с двух сторон зажатыми речками, через которые сложно перебраться весной без моста. Россияне сначала пробовали зайти к нам со стороны Бучи, но в лоб атаковать у них не получилось. У нас была удобная позиция, которую 72 бригада и терроборона очень грамотно организовали через речку Бучанка. Российским войскам не удалось сломить это сопротивление“, - рассказывает Реуцкий о весенних боях под Киевом.