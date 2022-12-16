Россия нанесла по Украине новый массированный ракетный удар

В офисе президента Украины призвали граждан готовиться к ракетным атакам и проследовать в укрытия.

Украинские телеграм-каналы пишут о звуках взрывов в Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Запорожье. Кроме того, сообщается о работе средств ПВО в Киевской области.

Как сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, российские войска нанесли три удара по критической инфраструктуре региона. По предварительной информации, пострадавших нет. Глава Харькова Игорь Терехов предупредил, что из-за удара по объекту инфраструктуры могут быть перебои со светом.

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что, по его оценке, по территории Украины выпустили около 60 ракет.

Из-за угрозы ракетных ударов в некоторых областях Украины ввели экстренные отключения электричества. В частности, ограничения применены в Черкасской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях.