ВИДЕО ПОЛИЦИИ | Как эстонские водители сбегают с места ДТП. Что за это грозит?

Видеонарезка показывает, что большинство ДТП произошли на очень скользкой дороге или в стесненных дорожных условиях.

Полиция сопроводила видеоролик комментарием:

„Произошло ДТП и ты подумываешь, чтобы по-тихому улизнуть? Подумай еще раз!

Какие возможны последствия в случае, когда водитель покидает после ДТП место происшествия и не сообщает об этом?

Страховщик имеет право предъявить регрессное требование к водителю, если:

- водитель был виновником страхового случая и противоправно покинул после него место происшествия;

- водитель управлял транспортным средством в состоянии опьянения или употребил алкоголь, наркотики или психотропное вещество непосредственно после произошедшего страхового случая.

Подробнее о том, какие санкции ждут водителя со стороны страховщика читайте здесь.

Если полиция возбудит по такому случаю производство, то в результате водителя может ждать штраф в размере до 1200 евро, арест или лишение водительских прав на срок до 24 месяцев.

Не делайте другим то, что вы не желаете для себя. Вовремя сделанное сообщение или оформленная сторонами договоренность (на бумаге или в интернете) уберегут от многих возможных в будещем проблем. Оставление места ДТП является серьезным нарушением и тогда, когда причиненный ущерб небольшой.

Полезная ссылка для быстрого оформления ДТП - здесь https://avarii.lkf.ee/et/