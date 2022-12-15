ФОТО И ВИДЕО | Три человека погибли в столкновении автобуса и двух легковых машин на шоссе Йыхви - Тарту

В четверг вечером в 18.30 на 16-м километре шоссе Йыхви - Тарту - Валга столкнулись автобус компании GoBus и два легковых автомобиля.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сообщил Delfi в 19.30, что, по предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека. Пострадал водитель автобуса, его доставили в больницу.