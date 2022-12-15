ФОТО И ВИДЕО | Три человека погибли в ДТП в Ида-Вирумаа: в аварию попали автобус и два автомобиля(36)
В среду вечером в 18.30 Центр тревоги получил сообщение о том, что в волости Алутагузе произошла тяжелая авария, в которой участвовали автобус и два легковых автомобиля. В ДТП погибли три человека.
Авария произошла на 16-м километре шоссе Йыхви - Тарту. По предварительным данным, в результате ДТП погибли трое, несколько человек получили травмы. Скорая помощь доставила с места происшествия трех человек в больницу, в том числе и водителя автобуса.
По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Яануса Муракаса, по предварительным данным, двигавшийся со стороны Йыхви внедорожник Mitsubishi отклонился на полосу встречного движения и столкнулся там с ехавшим в сторону Йыхви автобусом компании GoBus. В результате столкновения двигавшийся в сторону Йыхви Mercedes выехал в кювет.
Дорога на месте ДТП была зимней, в момент аварии шел снег. Авария произошла на прямом отрезке шоссе, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.
На месте происшествия продолжается работа полиции для выяснения обстоятельств ДТП. Так как движение на месте аварии затруднено, то регулируют движение в данном районе патрули полиции.