ФОТО И ВИДЕО | Три человека погибли в ДТП в Ида-Вирумаа: в аварию попали автобус и два автомобиля

Авария произошла на 16-м километре шоссе Йыхви - Тарту. По предварительным данным, в результате ДТП погибли трое, несколько человек получили травмы. Скорая помощь доставила с места происшествия трех человек в больницу, в том числе и водителя автобуса.

По словам оперативного дежурного Идаской префектуры Яануса Муракаса, по предварительным данным, двигавшийся со стороны Йыхви внедорожник Mitsubishi отклонился на полосу встречного движения и столкнулся там с ехавшим в сторону Йыхви автобусом компании GoBus. В результате столкновения двигавшийся в сторону Йыхви Mercedes выехал в кювет.

Дорога на месте ДТП была зимней, в момент аварии шел снег. Авария произошла на прямом отрезке шоссе, где максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч.

На месте происшествия продолжается работа полиции для выяснения обстоятельств ДТП. Так как движение на месте аварии затруднено, то регулируют движение в данном районе патрули полиции.