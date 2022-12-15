ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (295-й день) | США ввели против российских компаний новые санкции из-за войны в Украине

Нижняя палата парламента Польши признала Россию государством - спонсором терроризма. В соответствующей резолюции Сейма, принятой большинством в 231 голос (из 234 участников голосования), агрессия России против Украины расценена как грубое нарушение запрета Устава ООН на применение силы, а также „нарушение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины“. „Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене“, – подчеркнули в Сейме. Между тем 226 депутатов, включая представителей оппозиции, в голосовании не участвовали, передает агентство PAP.

США планируют отправить в Украину передовое электронное оборудование, способное превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в „умные бомбы“, которые могут с высокой степенью точности поражать позиции военных РФ. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. В наборы входит устройство на основе технологии GPS, которое можно установить на различное оружие. Собеседники издания не уточнили, будет ли украинская сторона оснащать такими комплектами авиацию или вооружения наземного базирования.

Несмотря на морозы до -10 C° и обстрелы, которые выводят из строя системы электро- и теплоснабжения, лишь 7% украинцев активно готовятся переехать на зиму в другое место, сообщила Международная организация по миграции (МОМ) со ссылкой на результаты последнего опроса, проведенного самой МОМ. Две трети опрошенных заявили, что не покинут свои дома даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг и информации о сроках их возобновления. Между тем глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен заявила, что в неотложной гуманитарной помощи нуждаются 18 млн жителей Украины, то есть 40% населения страны. По данным МОМ, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% респондентов сказали, что в целях экономии ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.