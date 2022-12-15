ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (295-й день) | США ввели против российских компаний новые санкции из-за войны в Украине
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Нижняя палата парламента Польши признала Россию государством - спонсором терроризма. В соответствующей резолюции Сейма, принятой большинством в 231 голос (из 234 участников голосования), агрессия России против Украины расценена как грубое нарушение запрета Устава ООН на применение силы, а также „нарушение суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Украины“. „Российская Федерация должна быть изолирована на международной арене“, – подчеркнули в Сейме. Между тем 226 депутатов, включая представителей оппозиции, в голосовании не участвовали, передает агентство PAP.
США планируют отправить в Украину передовое электронное оборудование, способное превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в „умные бомбы“, которые могут с высокой степенью точности поражать позиции военных РФ. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. В наборы входит устройство на основе технологии GPS, которое можно установить на различное оружие. Собеседники издания не уточнили, будет ли украинская сторона оснащать такими комплектами авиацию или вооружения наземного базирования.
Несмотря на морозы до -10 C° и обстрелы, которые выводят из строя системы электро- и теплоснабжения, лишь 7% украинцев активно готовятся переехать на зиму в другое место, сообщила Международная организация по миграции (МОМ) со ссылкой на результаты последнего опроса, проведенного самой МОМ. Две трети опрошенных заявили, что не покинут свои дома даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг и информации о сроках их возобновления. Между тем глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен заявила, что в неотложной гуманитарной помощи нуждаются 18 млн жителей Украины, то есть 40% населения страны. По данным МОМ, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% респондентов сказали, что в целях экономии ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.
Европейский Союз и НАТО намерены вскоре выступить с совместной декларацией, в которой призовут Россию немедленно прекратить войну в Украине и вывести свою армию из этой страны, а также пообещать Киеву полную поддержку. Согласовать окончательную версию документа, работа над которым идет уже более года, мешала напряженность в отношениях между Турцией и Кипром, заявили американскому изданию Politico два дипломата. По их словам, декларация может быть представлена либо 19-20 декабря, либо в начале 2023 года. Согласование текста шло в основном между офисом главы Европейского совета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО. Первоначально ожидалось, что документ будет подписан на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.
Российские войска могут начать наступление в западной части Донецкой области, чтобы попытаться захватить всю область, считают эксперты американского Института изучения войны ISW. Подразделения россиян после ухода с западного берега Херсонской области передислоцированы в разные районы Донбасса и усилены мобилизованными резервистами, говорится, в частности, в очередном отчете аналитиков.
В ISW считают, что российские войска могут планировать наступление на западе региона, чтобы развить те незначительные успехи, которых удалось достичь в ноябре в районе Угледара и Павловки, и расширить наступление возле Донецка и Бахмута. В то же время аналитики по-прежнему считают, что низкий уровень боеспособности российской армии не позволит ей захватить стратегически важную территорию в ближайшее время. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что россияне могут попытаться возобновить масштабное наступление на Украину в январе-феврале 2023 года.
Агентство Bloomberg включило украинского президента Владимира Зеленского в список 50 самых влиятельных людей мира 2022 года. В комментарии к публикации указывается, что Зеленский в течение 10 месяцев возглавляет сопротивление российскому вторжению.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Старый Хутор Валуйского городского округа. По его словам, Осколками снаряда повреждена линия электропередачи, часть села обесточена, из жителей никто не пострадал.
Украинские военные не ожидают, что с Россией будет заключено рождественское или новогоднее перемирие. „Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле“, - заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Military Media Center, отвечая на вопрос, возможно ли временное прекращение огня на Новый год.
В ходе наступательных действий на Донецком направлении украинским военным удалось продвинуться на 1,5 километра в районе населенного пункта Диброва Донецкой области. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Херсон оказался полностью обесточен после российских ударов по критической инфраструктуре города, сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Сильный обстрел объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города, по его словам, продолжается. Ранее сообщалось, что в результате удара по центру Херсона погибли два человека.
В Харькове под обстрел попали инфраструктурные объекты, сообщил мэр города Игорь Терехов. „В Харькове взрывы. Враг обстреливает инфраструктурные объекты. Прошу всех быть максимально аккуратными и по возможности находиться в укрытиях“, - написал он в Telegram.
Украинские военные предполагают, что Россия начала применять в Украине иранские дроны из новой партии. Официальная представительница ОК „Юг“ Наталья Гуменюк рассказала в эфире программы FREEДOM на канале UATV, что после длительной паузы стали применяться беспилотники с другими серийными номерами. „Есть предположение, что это новая партия“, - пояснила Гуменюк.
США ввели санкции из-за войны в Украине против российского олигарха Владимира Потанина и ряда российских компаний, в том числе Росбанка, совладельцем которого является Потанин, и его холдинга „Интеррос“. В заявлении министерства финансов США говорится, что это „еще больше углубит изоляцию России от мировых рынков“ и „еще больше ограничит способность путинского режима финансировать ужасную войну против Украины“.
Польша отозвала свои возражения против глобальной минимальной ставки корпоративного налога в 15 процентов, разблокировав целый пакет связанных между собой соглашений, которые включают финансовую помощь Украине в размере 18 миллиардов евро в 2023 году, передает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Российская армия продолжает фокусировать усилия на наступательных действиях на Бахмутском и Адвеевском направлениях, сообщил Генеральный штаб вооруженных сил Украины (ВСУ) в вечерней сводке. Как отмечается в сообщении, российские войска пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении и наращивают группировку на Купянском и Запорожском направлениях. На других направлениях противник сосредоточивает усилия на подавлении действий подразделений ВСУ, обстреливая позиции украинских войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения. Как следует из вечерней сводки, россияне за истекшие сутки нанесли два ракетных удара и произвели более пяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Причинен ущерб гражданской инфраструктуре Никополя и Херсона, есть жертвы среди мирных жителей.
Генштаб ВСУ также сообщает, что 13 декабря украинские войска уничтожили в районах населенных пунктов Токмак, Пологи и Бердянск Запорожской области два российских склада боеприпасов, две артиллерийские системы с боекомплектом и шесть единиц военной техники. Более 200 российских военнослужащих получили ранения. Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам концентрации личного состава, оружия и военной техники и два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника. Ракетные войска и артиллерия поразили два точки управления, четыре района сосредоточения личного состава противника и склад топлива.