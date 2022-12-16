МНЕНИЕ | Мир после 24 февраля 2022 года: возвращение закулисной дипломатии и секретных актов
Осенью 2021 года всем казалось, что большая внешнеполитическая игра будет продолжаться до бесконечности: Украина продолжит требовать членства в евроструктурах, РФ выставлять очередные ультиматумы, а Европа делать вид, что хотела бы помирить Украину с РФ, но не все в ее власти. Многие себя успокаивали – так и останется все в гибридном виде, Америка с Россией рано или поздно договорятся, и все „устаканится“. Но вышло иначе... - пишет публицист Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.
После 24 февраля начались кардинально изменившие весь мир события. Этот год наверняка войдет в историю как время перелома, начала игнорирования правил международной жизни предыдущего периода, часто называемого „мир после Ялты“. Это вполне можно приравнять к революции, а она не бывает без революционной целесообразности, и никогда не происходит по нормам и правилам. Сфокусируюсь на системных проблемах для мировой политики. Их невозможно „просто“ решить с помощью денег и боевых действий.