15.12.2022, 18:09
ФОТО | Кампания по снижению цен на топливо привела к образованию на заправках длинных очередей(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Ряд розничных продавцов автомобильного топлива снизили сегодня на три часа цены на 15 центов за литр. Кампания привела к образованию на заправках больших очередей.
Сегодня, 15 декабря, на заправках Circle K с 14:00 до 17:00 проводилась общеевропейская акция, в рамках которой цена литра моторного топлива на 15 центов дешевле обычной цены. К предложению также добавляется скидка по карте EXTRA клиента.
К кампании присоединились Neste и Olerex. Скидки привели к образованию у заправок очередей.