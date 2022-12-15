В порту Мууга загорелось судно-зерновоз

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в помещении на корме судна в 16.12.

Пожар удалось локализовать и избежать худшего, отметили порталу Delfi в Спасательном департаменте.

Учитывая место пожара, ему присвоена четвертая степень опасности.

Пожарные проверили другие помещения судна и убедились, что огонь дальше по теплоходу не распространился.

По предварительным данным, никто в пожаре на данный момент не пострадал.



