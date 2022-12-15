15.12.2022, 17:10
В порту Мууга загорелось судно-зерновоз(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В порту Мууга произошел пожар на зерновозе, который стоит рядом с нефтяным терминалом.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в помещении на корме судна в 16.12.
Пожар удалось локализовать и избежать худшего, отметили порталу Delfi в Спасательном департаменте.
Учитывая место пожара, ему присвоена четвертая степень опасности.
Пожарные проверили другие помещения судна и убедились, что огонь дальше по теплоходу не распространился.
По предварительным данным, никто в пожаре на данный момент не пострадал.