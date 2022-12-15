ЧП и криминал
15.12.2022, 17:10

В порту Мууга загорелось судно-зерновоз

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Delfi
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal2 | Delfi Meedia

В порту Мууга произошел пожар на зерновозе, который стоит рядом с нефтяным терминалом.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в помещении на корме судна в 16.12.

Пожар удалось локализовать и избежать худшего, отметили порталу Delfi в Спасательном департаменте.

Учитывая место пожара, ему присвоена четвертая степень опасности.

Пожарные проверили другие помещения судна и убедились, что огонь дальше по теплоходу не распространился.

По предварительным данным, никто в пожаре на данный момент не пострадал.


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