ВИДЕО | Талант! Хельме в Рийгикогу зачитал стишок про маленький атом и энергокризис(12)
Сегодня на заседание Рийгикогу по традиции пришел Дед Мороз. Вице-спикер парламента Мартин Хельме (EKRE) зачитал ему стихотворение про маленький атом. Смотрите видео!
По традиции Дед Мороз приходит в парламент на последнее перед праздниками заседание, чтобы поздравить депутатов. Для получения подарков спикер и вице-спикеры Рийгикогу должны были зачитать стихотворение. Председатель EKRE Мартин Хельме выбрал актуальный стих. „В Эстонии энергокризис, знаете же? - спросил он у Дед Мороза. - Сейчас идет дискуссия об атомной электростанции. У меня в детстве было такое стихотворение, которое я читал Деду Морозу. Рассказ атома. Я попробую его вспомнить, уже давно не читал“, - сделал небольшое вступление вице-спикер Хельме.
Затем он зачитал стихотворение, которое очень понравилось гостю с седой бородой. „Днем светит солнце, ночью cветит луна, сам я маленький, но сила моя велика. Хожу с места на место, хожу везде, помогаю людям, приношу им счастье. Я маленький атом“, - сказал Хельме.