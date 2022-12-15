ВИДЕО | Талант! Хельме в Рийгикогу зачитал стишок про маленький атом и энергокризис

По традиции Дед Мороз приходит в парламент на последнее перед праздниками заседание, чтобы поздравить депутатов. Для получения подарков спикер и вице-спикеры Рийгикогу должны были зачитать стихотворение. Председатель EKRE Мартин Хельме выбрал актуальный стих. „В Эстонии энергокризис, знаете же? - спросил он у Дед Мороза. - Сейчас идет дискуссия об атомной электростанции. У меня в детстве было такое стихотворение, которое я читал Деду Морозу. Рассказ атома. Я попробую его вспомнить, уже давно не читал“, - сделал небольшое вступление вице-спикер Хельме.