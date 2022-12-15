ФОТО | Полиция объявила в розыск изображенного на фото мужчину. Он может быть опасен для окружающих!(4)
Прокуратура подозревает изображенного на фото мужчину в нападении с ножом на сожительницу.
Вчера около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что в городе Сууре-Яани в Вильяндимаа предположительно сожитель несколько раз ударил 23-летнюю женщину ножом.
Прибывшая на место скорая помощь доставила женщину в больницу, а полиция приступила к сбору доказательств для установления личности подозреваемого, который скрылся с места происшествия.
Пострадавшая получила тяжелые ранения, но, по последним данным, ее жизни ничего не угрожает.
В последний раз изображенного на фото мужчину видели вчера около 21:30, когда он двигался из Сууре-Яани в сторону Вяндра. Мужчина может быть ранен. Одет он предположительно в темное.
Если кто-либо владеет информацией о местонахождении разыскиваемого или видел его после вечера 14 декабря, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по номеру 53307158 ил 112.
Если вы увидите этого человека, то не пытайтесь сами выйти с ним на контакт, а сразу же позвоните по номеру 112.