Директор Таллиннского зоопарка: есть надежда, что у Фриды и Распутина еще будут дети

По словам директора Таллиннского зоопарка Тийта Марана, в настоящее время Фрида восстанавливается после утраты, ее самочувствие улучшается. „Сначала она была в замешательстве. На записи камеры видно, как после родов она царапала стену и хотела выбраться наружу, — рассказал он. — Конечно, мы не можем перенести все человеческие чувства на белого медведя и понять, что он на самом деле чувствует, но это все-таки живое существо“.

Медведь Распутин не знает о случившемся, медвежью пару еще до этого развели по разным местам. „В природе медведь-отец сразу после рождения детенышей становится персоной нон-грата, медведица не подпускает его, потому что он может навредить детенышам“, — пояснил Маран.

Роды длилось долго, а то, что родилось трое медвежат, — тоже редкость. Вероятность такого исхода составляет всего 5% от всех случаев в мире. Как правило, белые медведи производят на свет одного или двух детенышей.

Маран добавил, что возраст Фриды также мог быть фактором, повлиявшим на процесс родов. Несмотря на это, зоопарк надеется, что у нее и Распутина еще появятся дети.

В связи с этим медведя-самца пока не будут переводить в другой зоопарк, а через некоторое время животных, вероятно, снова поселят вместе. Тем более что, как после обширных исследований подтвердили датские специалисты по фертильности, со здоровьем Фриды все в порядке, и пара превосходно подходит друг другу.

Около года назад беременность Фриды также закончилась неудачно. Маран признал, что, возможно, нужно было не позволять белой медведице рожать на улице, но международный протокол напрямую этого не запрещает.

„Смотрителей в этом винить точно не разрешу. Они и так несчастны и в стрессе, ведь они все время заботятся об этих животных, — сказал Маран. — Смерть, как и рождение, — всего лишь часть жизни в зоопарке“.