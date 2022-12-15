ВИДЕО | Утверждено: минимальная зарплата учителей вырастет до 1749 евро. Правительство рассказало о новых решениях

Рейнсалу сообщил, что правительство утвердило увеличение минимальной зарплаты учителей общеобразовательных школ и гимназий с 1412 евро до 1749 евро.

Если говорить о внешней политике, то мы рады, что Эстония получила средства из Фонда мира, за счет чего мы помогаем Украине. Также мы надеемся на скорое принятие очередного пакета антироссийских санкций. Новости о новых ракетных ударах по Украине еще раз доказывают, что Россия все дальше отдаляется от принципов гуманизма. В России хотят принять закон об освобождении от уголовного наказания за преступления, совершенные в Украине. Россия должна предстать перед трибуналом.

Министр отметил, что ситуацию на Сааремаа, где множество людей остаются без электричества, нужно разрешить как можно скорее. Должен быть стандарт реагирования на подобные ситуации.

Пирет Хартман сообщила в свою очередь, что из фонда реформы собственности на следующий год выделены средства на сохранение памятников культуры в размере 3 млн евро. Социал-демократы надеются, что вслед за решением о повышении зарплат школьных учителей будет внесена ясность и в вопрос зарплат учителей детских садов, кружков по интересам и пр.

Что касается демонтажа памятников советского времени, то процесс продолжается и работа идет, отметила Хартман.

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