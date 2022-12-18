Цены на продукты бьют по самым уязвимым: „К сожалению, нуждающихся всегда больше, чем продуктов, которыми можно поделиться!“

Количество людей, получающих помощь от продовольственного банка, увеличилось с 15 000 до 20 000 человек в неделю. Рост числа нуждающихся наблюдается повсеместно. „Мы получаем просьбы о помощи только в конце месяца, потому что именно тогда у людей заканчиваются деньги на еду, и холодильник пуст, но, к сожалению, мы не можем помочь всем“, — объясняет Delfi Maaleht представитель общества многодетных семей в Вырумаа Ноона Вятсинг.