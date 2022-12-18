Новости Эстонии
18.12.2022, 16:54

Цены на продукты бьют по самым уязвимым: „К сожалению, нуждающихся всегда больше, чем продуктов, которыми можно поделиться!“

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И мамы, и пенсионеры выстраиваются в очередь в продуктовый банк, чтобы получить набор
И мамы, и пенсионеры выстраиваются в очередь в продуктовый банк, чтобы получить набор
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Количество людей, получающих помощь от продовольственного банка, увеличилось с 15 000 до 20 000 человек в неделю. Рост числа нуждающихся наблюдается повсеместно. „Мы получаем просьбы о помощи только в конце месяца, потому что именно тогда у людей заканчиваются деньги на еду, и холодильник пуст, но, к сожалению, мы не можем помочь всем“, — объясняет Delfi Maaleht представитель общества многодетных семей в Вырумаа Ноона Вятсинг.

В полдень во вторник у дверей продовольственного банка выстраивается очередь. Пакет с продуктами ждут и мамы, и пенсионеры.

„Я беру продукты раз в неделю. Здесь приятно получать поддержку. Дети живут со мной, квартплату и все остальное мы оплачиваем из моей пенсии. Тяжело, конечно“, — вздыхает пенсионерка Тийу.

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