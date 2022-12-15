В Нарве отметили лучших предпринимателей 2022 года
14 декабря в нарвском центре Vaba Lava торжественно отметили победителей конкурса „Нарвский предприниматель 2022“. Организатором конкурса двадцатый год подряд выступает Нарвская городская управа. Всего в этом году на конкурс поступило 45 ходатайств.
На торжественном гала-мероприятии объявили девять лучших предпринимателей-победителей в семи категориях.
В главной номинации „Нарвское лучшее предприятие 2022“ первое место заняло предприятие, изготавливающее сварные стальные конструкции – Fortaco Estonia OÜ. Второе место конкурсная комиссия отдала крупному экспортеру оптовых продаж автозапчастей и дополнительного оборудования - Febest Europe Distribution OÜ. Третье место в главной номинации заняла фирма, поставляющая на Европейский рынок ежемесячно от 160 до 180 тонн технических нитей из синтетического и искусственного волокна, которые используются в машиностроении и целлюлозно-бумажной промышленности - SKS Estonia Textile OÜ.
Лучшим в номинации „Нарвское лучшее малое предприятие 2022“ объявили NTT OÜ – завод, основанный в 1987 году. Данное предприятие является единственным в Европе производителем товаров для настольного тенниса широкого профиля.
Победителем в номинации „Нарвский лучший инвестор 2022“ стало Aquaphor International OÜ. Предприятие является одним из крупных Эстонии и занимается производством систем очистки воды для домашнего и промышленного использования.
Победу в номинации „Нарвский лучший предприниматель в сфере туризма 2022“ одержала фирма Sanesi OÜ. Фирма действует в сфере услуг общественного питания и размещения, а также занимается проектированием банного центра.
В номинации „Нарвский лучший предприниматель, внедряющий зеленое мышление 2022“ победу одержала фирма Fama Invest OÜ. Основным видом деятельности Fama Invest OÜ является продвижение торговли в городе Нарва и развитие Торгового центра Fama Keskus.
Победителем в номинации „Нарвский лучший молодой предприниматель 2022“ стала фирма Buhharova Art OÜ, предоставляющая услуги фотографа на международном уровне.
Победу в номинации „Нарвский лучший стартовавший предприниматель 2022“ одержала предприятие Testimis OÜ. Фирма тестирует металлы и сварочные соединения безопасным для металлов методом.
По словам мэра Нарвы Катри Райк, быть предпринимателем – это нелегкий труд, а быть успешным в предпринимательстве – это настоящий талант: „Прошедший год многих из вас заставил проявлять инициативы и порой искать выход из сложных экономических ситуаций. Вы умеете превращать испытания и трудности в новые возможности – это то, что делает нас всех сильнее. Благодаря вашим умениям и навыкам, в городе создаются новые рабочие места, строятся заводы и крепнет наша экономика. Мы стремимся к единой цели – улучшить жизнь горожан нашего города. Я благодарю каждого предпринимателя за огромный вклад в развитие Нарвы“, - сказала Катри Райк.
Помимо главных победителей, благодарственными грамотами и памятными подарками за вклад в развитие города были отмечены дополнительно 6 предпринимателей: Narva-Bark AS - за развитие предпринимательства и стабильную успешную деятельность в течение многих лет; NPM Silmet OÜ и Ragn-Sells AS - за решение инвестировать в строительство будущих заводов на территории Нарвы; Lidl Eesti OÜ – за создание новых рабочих мест и руководителей предприятий Avers Pro OÜ - Марину Бухарову и RiNa OÜ – Марину Фомину. Совместно они учредили фирму „Avers Disainstuudio“, которая успешно действует в Нарве уже 17 лет и популярна среди нарвитян.
Особый подарок и благодарность за развитие туризма в Нарве от Нарвского Туристического центра достался предприятию Spinnaker OÜ. Фирма известна запуском речного кораблика „Сaroline“. Регулярные рейсы между Нарвой и Нарва-Йыэсуу продолжили более чем вековую традицию рейсового речного сообщения между двумя городами.
Целью конкурса является поддержка предпринимательской активности, формирование позитивного отношения и увеличение интереса горожан к предпринимательству, а также признание городом самых успешных предпринимателей Нарвы.