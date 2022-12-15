28 лет с перестрелки в Мяо. Полицейские почтут память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, гибель каждого коллеги является потерей как для департамента, так и для всей Эстонии.

„После восстановления независимости в Эстонии при исполнении своих служебных обязанностей погибло 25 полицейских. Благодаря их труду, самоотверженности и преданности делу Эстония сегодня свободная, безопасная и защищенная страна. Каждая такая ситуация, когда наши люди погибают при исполнении служебных обязанностей, в ходе учений или по пути туда, должна заставить руководителей Департамента полиции и пограничной охраны и всю организацию в целом осмыслить случившееся и сделать выводы. Действовать во имя того, чтобы избежать подобных трагических ситуаций в будущем“, – сказал Вахер.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, вспоминая трагические события прошлых десятилетий, мы понимаем, насколько важной и опасной является работа стражей порядка, и в насколько более безопасной Эстонии благодаря им мы сейчас живем.

„Полицейские являются хранителями чувства безопасности общества и примером для всех. Своей самоотверженной работой полицейские создали условия для намного более безопасной жизни в Эстонии. Мы как государство и народ благодарны за то, что у нас такая полиция, и наряду с признанием лучшим способом выразить признательность – это обеспечить нашим стражам порядка хорошие условия работы и достойную оплату“, – отметил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

На мемориальной церемонии, которая начнется сегодня вечером в 17:00 с построения почетного караула, вице-канцлер министерства внутренних дел Райво Кюют, гендиректор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер и гендиректор Полиции безопасности Арнольд Синисалу возложат венок к монументу погибших полицейских, и с речью выступит капеллан Департамента полиции и пограничной охраны Прийду Эллам.