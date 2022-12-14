МНЕНИЕ | Новый закон о памятниках позволит сносить здания

Неужели кому-то кажется, что снос монументов и избавление от символики советского периода обогатит нашу культуру и восстановит историческую справедливость? C трудом верится, что частичный снос здания напротив универгмага „Стокманн“, закрашивание потолочной росписи в театре „Эстония“ и Центре русской культуры, удаление символики с кинотеатра „Сыпрус“ повысят обороноспособность нашей страны.

Одно только положение о возможности сносить здания, если запрещённую символику невозможно удалить, вызывает сомнения в адекватности законодательной инициативы.

Нет никаких сомнений в том, что данный законопроект направлен на эскалацию напряженности в обществе и его дальнейший раскол. Понятно, что это выгодно определенным политическим силам, однако для общества последствия будут исключительно негативными. Поэтому Центристская партия против принятия данного законопроекта.

Примечательно, что в комиссию, которая будет создана для решения вопросов зданий и монументов, не планируют приглашать экспертов в области истории, культуры и архитектуры.

Зато решать судьбу культурных объектов предоставят специалистам по безопасности и обороне. Логика, которой руководствовались, принимая такое решение, вызывает недоумение - авторы законопроекта усмотрели в монументах и зданиях угрозу государственной безопасности.

При Госканцелярии уже и так работает комиссия (ее состав засекречен), занимающаяся составлением списка враждебных монументов.