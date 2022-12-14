Народный бюджет Таллинна-2023: смотрите, какие инициативы победили в районах столицы!

Мэр Михаил Кылварт поблагодарил всех горожан, поучаствовавших в составлении народного бюджета будущего года – как тех, кто представил идеи, так и тех, кто отдал за них свои голоса. „Благодаря народному бюджету мы можем сообща улучшить городскую среду, и с бережным отношением к нашему наследию сформировать будущее нашего общества, - сказал Кылварт. – Результаты прошедшего голосования подчеркивают крепкую связь таллиннцев с природой, предложенные идеи направлены на достижение гармонии между человеком и окружающей средой. В следующем году Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы, но мне хочется пожелать, чтобы забота о природе сопровождала нас и способствовала формированию городского пространства и в последующие годы“.

Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании утвердила результаты голосования по народному бюджету столицы. Каждый житель Таллинна не моложе 14 лет мог отдать голос за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно было за идеи, представленные для реализации в районе проживания, согласно данным регистра народонаселения.

В голосовании приняли участие 9433 жителя Таллинна. Большая часть горожан проголосовали через интернет (8873 человека), еще 560 человек отдали свои голоса в специальных пунктах. В общей сложности в голосовании участвовало 114 идей, между которыми распределилось 15 693 голоса. Во всех районах количество голосов преодолело минимальный порог: в Кристийне, Нымме и Пирита это число должно было составить 500 человек, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне – 1000, в Ласнамяэ – 1500.

Для реализации проектов народного бюджета в 2023 году предусматривается выделение в общей сложности одного миллиона евро. Точный объем народного бюджета будет утвержден Таллиннским горсобранием в процессе приема бюджета Таллинна на 2023 год.

Список победителей голосования по районам: