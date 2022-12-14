Народный бюджет Таллинна-2023: смотрите, какие инициативы победили в районах столицы!
В голосовании за проекты народного бюджета Таллинна 2023 года наиболее успешными оказались предложения, способствующие здоровому и подвижному образу жизни рядом с природой, а также проекты по обустройству зон отдыха.
Мэр Михаил Кылварт поблагодарил всех горожан, поучаствовавших в составлении народного бюджета будущего года – как тех, кто представил идеи, так и тех, кто отдал за них свои голоса. „Благодаря народному бюджету мы можем сообща улучшить городскую среду, и с бережным отношением к нашему наследию сформировать будущее нашего общества, - сказал Кылварт. – Результаты прошедшего голосования подчеркивают крепкую связь таллиннцев с природой, предложенные идеи направлены на достижение гармонии между человеком и окружающей средой. В следующем году Таллинн будет носить титул Зеленой столицы Европы, но мне хочется пожелать, чтобы забота о природе сопровождала нас и способствовала формированию городского пространства и в последующие годы“.
Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании утвердила результаты голосования по народному бюджету столицы. Каждый житель Таллинна не моложе 14 лет мог отдать голос за два понравившихся предложения в районе по месту жительства. Проголосовать можно было за идеи, представленные для реализации в районе проживания, согласно данным регистра народонаселения.
В голосовании приняли участие 9433 жителя Таллинна. Большая часть горожан проголосовали через интернет (8873 человека), еще 560 человек отдали свои голоса в специальных пунктах. В общей сложности в голосовании участвовало 114 идей, между которыми распределилось 15 693 голоса. Во всех районах количество голосов преодолело минимальный порог: в Кристийне, Нымме и Пирита это число должно было составить 500 человек, в Хааберсти, Кесклинне, Мустамяэ и Пыхья-Таллинне – 1000, в Ласнамяэ – 1500.
Для реализации проектов народного бюджета в 2023 году предусматривается выделение в общей сложности одного миллиона евро. Точный объем народного бюджета будет утвержден Таллиннским горсобранием в процессе приема бюджета Таллинна на 2023 год.
Список победителей голосования по районам:
В Хааберсти выиграла идея построить на пляже на озере Харку общественную баню и устроить место для зимнего плавания (авторы идеи – Райн Аррас, Кайе Аррас, Лийза Рейтель).
В Кесклинне победила идея создания на автобусных остановках павильонов ожидания с крышей, на которой высажены растения (автор Кайре Сымер).
В Кристийне наибольшее число голосов получила идея создания маленьких „карманных“ уличных парков в городском пространстве (автор - Мартин).
В Ласнамяэ победила идея по обновлению площадки для пикника с мангалом у реки Пирита (автор - Кристина).
В Мустамяэ выбрана идея установить в районе краны с питьевой водой (авторы – Дмитрий Денисов и Эгле Олеск).
В Нымме больше всего голосов получила идея по установке общественных туалетов в крупных зеленых зонах, а также рядом с Ныммеским рынком (авторы – Тийт Круусалу и Кристи Уудевяли).
В Пирита жители поддержали идею создания детской игровой площадки в Меривялья (автор – Юлия Акилова).
В Пыхья-Таллинне лучшей названа идея создания во дворе Гимназии Густава Адольфа на Вана-Каламая, 9, тропы приключений, на которой могли бы заниматься все дети района (автор – Арво Антон).