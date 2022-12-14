ЧП и криминал
14.12.2022, 19:29

Мошенники обманули ожидавшую посылку женщину на 480 евро

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Kretel Kuusk | Delfi Meedia

Во вторник полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, где жертвой стала 46-летняя жительница Виймси (Харьюмаа).

Женщина получила сообщение якобы от почтовой фирмы DHL, что должна уплатить 1,99 доллара, чтобы получить посылку.

Так как женщина в самом деле ждала из-за границы посылку, она пошла по ссылке, указанной в сообщении, и ввела данные своей кредитной карточки.

Позже она обнаружила, что с ее счета снято 480 евро.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии