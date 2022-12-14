14.12.2022, 19:29
Мошенники обманули ожидавшую посылку женщину на 480 евро
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, где жертвой стала 46-летняя жительница Виймси (Харьюмаа).
Женщина получила сообщение якобы от почтовой фирмы DHL, что должна уплатить 1,99 доллара, чтобы получить посылку.
Так как женщина в самом деле ждала из-за границы посылку, она пошла по ссылке, указанной в сообщении, и ввела данные своей кредитной карточки.
Позже она обнаружила, что с ее счета снято 480 евро.