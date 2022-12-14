Мошенники обманули ожидавшую посылку женщину на 480 евро

Женщина получила сообщение якобы от почтовой фирмы DHL, что должна уплатить 1,99 доллара, чтобы получить посылку.

Так как женщина в самом деле ждала из-за границы посылку, она пошла по ссылке, указанной в сообщении, и ввела данные своей кредитной карточки.