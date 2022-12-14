Транспортный департамент предупреждает: ледяной дождь, метель и снег сделают дорожные условия сложными!

Сегодня во второй половине дня на государственных дорогах были зимние условия. Интенсивный снегопад осложнил дорожное движение в Западной Эстонии и Пярнумаа. Снегопад и метель пришли уже в Центральную Эстонию и Харьюмаа, непогода двигается в сторону Северо-Восточной Эстонии.

В Западной Эстонии и на островах вечером ожидается местами снег с дождем и дождь, пройдет также и ледяной дождь. К северу от воображаемой линии Икла - Нарва дорожные условия по сравнению с дневными заметно ухудшатся, на дорогах - большая опасность гололеда.

Температура воздуха повысится в Западной Эстонии до нуля, но на Востоке страны останется в минусе.

На островах и в районе Рижского залива ветер усилится порывами до 23 м/с, что может привести к падению на дороги деревьев и веток. Осадки ослабнут постепенно только к утру.